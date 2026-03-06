Los jugadores del Real Murcia increpados a la salida del estadio tras su derrota frente al Sanluqueño

La lluvia se alió de los jugadores del Real Murcia a la salida del estadio. Pero ni el agua que caía evitó que un pequeño grupo de aficionados esperase a que los futbolistas abandonaran el campo en sus coches para increparles y mostrarles todo su malestar por la grave situación deportiva que vive el equipo murcianista, que solo unos minutos antes había caído derrotado por el Sanluqueño, derrota que les hace caer en zona de descenso.

Ya desde los primeros minutos, cuando el Sanluqueño se adelantaba en el marcador, los aficionados que habían acudido al estadio pese a no ser la hora más favorable -el choque comenzó a las siete de la tarde- empezaron a pitar a sus jugadores. La bronca fue creciendo conforme pasaban los minutos, y es que la reacción no llegaba. Pese a la pequeña mejoría de la segunda parte, el malestar fue a más. Muchos seguidores murcianistas sacaban los pañuelos para expresar su malestar, dirigiéndolos tanto al césped, donde los jugadores recibían la bronca con las cabezas bajas, como al palco, y es que Felipe Moreno cada vez está más cuestionado por sus decisiones deportivas.

Noticias relacionadas

Como en otras situaciones de crisis, era normal que la bronca se trasladara a los exteriores del estadio, especialmente a la zona por la que salen los jugadores con sus coches. Sin embargo, la intensa lluvia que caía hizo que muchos seguidores prefirieran irse a casa. Solo unos pocos decidieron quedarse para reprochar a los futbolistas la falta de buenos resultados. Rodeados de gente de seguridad, los seguidores intentaban acercarse a los coches e incluso lanzarles algunos objetos. Según algunas fuentes, ante tal situación, algunos futbolistas decidieron abanadonar el recinto por otra puerta diferente.