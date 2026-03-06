El Jimbee Cartagena, ante la noche más grande de la temporada

Esta noche, a las 20:30 horas (televisado por La 7), el Palacio de los Deportes de Cartagena se convertirá en el epicentro del fútbol sala europeo. El Jimbee Cartagena recibe al Kairat Almaty en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League con una renta de un gol en el marcador global —fruto de la victoria 1-2 en Kazajistán la semana pasada— y con la ciudad entera volcada en la causa. El cartel de "no hay billetes" se colgará esta misma noche antes del pitido inicial. Cartagena huele a Final Four.

El conjunto dirigido por Duda llega a este decisivo encuentro en una situación inmejorable dentro de lo que el guion deportivo puede ofrecer. La victoria en Kazajistán otorga al Jimbee Cartagena la enorme ventaja de disponer de dos de los tres resultados posibles para sellar el pase: tanto el triunfo como el empate envían al equipo cartagenero a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Solo la derrota, sumada al factor diferencia de goles, complicaría los planes de un equipo que, sin embargo, se ha mostrado como un bloque sólido, fiable y competitivo en los momentos de mayor exigencia.

Y eso, precisamente, es lo que define a este Jimbee Cartagena. El día D, la hora H. Los pupilos de Duda han demostrado tener una capacidad especial para rendir a su mejor nivel cuando el partido lo requiere, cuando la presión aprieta y cuando el foco europeo se posa sobre ellos. No es casualidad: es una seña de identidad construida con trabajo, talento y mentalidad competitiva que el técnico brasileño ha sabido imprimir en su plantilla temporada tras temporada.

Cortés, con un nuevo peinado, en el entrenamiento de ayer / Prensa Jimbee Cartagena

La actual campaña así lo certifica. El Jimbee Cartagena ya tiene en el bolsillo la Supercopa, ya está clasificado para la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala, ya tiene asegurada su presencia en la Copa de España de fútbol sala y sigue en puestos de play off en la Primera División de fútbol sala. Un aval parcial que habla de un equipo en gran estado de forma, pero que sabe perfectamente que ninguno de esos títulos tiene el peso ni el brillo de lo que esta noche está en juego. La Champions es diferente. Es el mayor reto de la temporada, la mayor ilusión. Ganar la UEFA Futsal Champions League es el objetivo que vertebra todo lo demás.

Para este choque, Duda podrá contar prácticamente con todos sus efectivos. La única baja confirmada es la de Renato, que continúa en el dique seco por lesión desde la primera jornada. El resto de la plantilla del Jimbee Cartagena está disponible, lo que ofrece al técnico margen de maniobra y opciones para gestionar un partido que promete ser intenso y de alto voltaje desde el primer minuto.

Enfrente, un rival de enorme peligro. El Kairat Almaty es un equipo de sobra conocido para el Jimbee Cartagena tras el cruce del año pasado en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, donde el conjunto kazajo llegó a disputar la final del torneo. Saben lo que hacen, saben a qué juegan y llegan a Cartagena obligados a remontar. Su arsenal táctico es amplio: pueden variar su sistema con naturalidad, incluyendo la opción del portero-jugador sin necesidad de modificar su estructura de ataque, lo que los convierte en un adversario especialmente imprevisible en los momentos de superioridad numérica. El Jimbee Cartagena deberá mantener la concentración al máximo, evitar los errores individuales y no ceder espacios que el Kairat Almaty sabe aprovechar.

La afición del Jimbee Cartagena, como viene siendo habitual en las memorables noches del Palacio de los Deportes de Cartagena, será el sexto jugador. El pabellón registrará lleno absoluto, con una atmósfera que en el pasado ya ha demostrado ser un factor decisivo. Cartagena quiere su Final Four. El Jimbee Cartagena tiene la llave en la mano. Solo quedan cuarenta minutos para abrir la puerta.