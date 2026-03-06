El Jimbee arrolla a un combativo Kairat y se mete en la Final Four de la Champions

Hasta siete goles tuvo que marcar el Jimbee Cartagena para certificar su pase a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en la noche de este viernes en el Palacio de los Deportes. Aunque fue mucho mejor que su rival, el Kairat Almaty kazajo, los de Daniel Junior no se rindieron y se mantuvieron durante gran parte del partido con opciones de remontada. Arrolló al inicio el Jimbee con un contundente 3 a 0 en la primera parte. Sufrió en el incio de la segunda, aunque amplió su ventaja hasta el 5 a 1. La reacción con portero jugador de Kairat llevó a los visitantes hasta el 6 a 4, pero Waltinho cerró en el último segundo con el 7 a 4 que llevó la fiesta a las abarrotadas gradas del Palacio. Se colgó el 'no hay billetes'.

El primer tiempo fue un abuso del Jimbee Cartagena, que sometió a su rival durante los primeros 10 minutos. Salió con las ideas claras el conjunto de Duda, amortiguó el efervescente inicio de los kazajos y se adueñó del balón para empezar a hacer su juego. Tuvo los primeros acercamientos en botas de Chemi, Tomaz y Cortés, pero en la primera ocasión clara logró el gol el cuadro cartagenero.

Jugaba en campo rival el Jimbee, Cortés regateó en tres cuartos de cancha y filtró un pase al área para Pablo Ramírez, que aprovechó un espacio en la zaga. El malagueño se inventó un remate de tacón de espaldas a la portería para superar la salida de Vanderson y ponerla ajustada al palo. El balón entró con suspense tras tocar en la madera, pero terminó poniendo el 1 a 0 en el electrónico del Palacio a los 4 minutos de juego.

Continuó generando el cuadro de Duda, que sacó la primera amarilla al rival. Pisó área y el segundo no se hizo esperar. En el 7 llegó el gol de Motta tras un brillante control con pisada, el giro y el golpeo fuerte a la izquierda del meta. Fusiló desde la frontal el ala para hacer el 2 a 0 que aumentaba la ventaja de la serie a 3 tantos.

No había noticias del conjunto de Daniel Junior, que solicitó un tiempo muerto que evidenció lo perdido que andaba su equipo en el parqué del Palacio. Alcanzado el ecuador de la primera mitad sólo había un equipo en la cancha. Fruto de esa superioridad llegó el tercer tanto en el minuto 10 de juego. Una pugna por el esférico en la medular de Cortés dejó el balón muerto para que Pablo Ramírez golpeara con violencia ajustado al palo largo. No estuvo rápido Vanderson, que permitió que el balón se colara en su portería para el 3 a 0.

Tras el tercero, el ritmo del partido cayó hasta alcanzar el descanso. Se mantuvo firme el Jimbee sin perder intensidad e incluso pudo marcar el cuarto en un larguerazo de Motta. Terminó la primera parte el Kairat con portero jugador y así comenzó la segunda. No obstante, todo el rédito que no consiguió antes del descanso lo consiguió en la reanudación el conjunto visitante.

A los pocos segundos marcó Tursagulov el 3 a 1 con la camiseta de portero jugador, pero sólo dos minutos después calmó las aguas Osamanmusa con el 4 a 1. Se desanimó el conjunto de Daniel Junior y llegó el 5 a1, de Waltinho, tras un disparo de Chispi desde su portería que rebotó en el larguero.

Cuando todo parecía hecho con la máxima renta del partido, Edson hizo el 5 a 2 para poner picante a la eliminatoria cuando aún quedaban doce minutos por delante. Pero no se dejó ir el Jimbee, que llevó el partido a su terreno. Se marchó expulsado Athirson Silva a cuatro minutos del final y Motta hizo el 6 a 2 cuando sólo quedaban 2 minutos en el crono.

Noticias relacionadas

Sin embargo, aún llegarían tres goles más. El 6 a 3 de Neves y el 6 a 4 de Tursagulov llevaron el silencio a la grada hasta que el 7 a 4 definitivo de Waltinho a falta de un segundo para el final puso la guinda. Partidazo del Jimbee Cartagena que le sirve para clasificarse con holgura para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League que se disputará en Pesaro, Italia, el 8 y 10 de mayo.