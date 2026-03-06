Fútbol
Íñigo Vélez: "Los jugadores se han liberado"
El técnico del FC Cartagena analiza el momento anímico que vive su equipo en la previa del encuentro frente al Tarazona
Tendrá a todos los futbolistas disponibles a excepción de Marco Carrascal tras recuperar a Benito Ramírez
El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha atendido hoy a los medios de comunicación antes del último entrenamiento de la semana. El vasco ha desvelado cómo se encuentra su equipo, cómo avanza su idea de juego tras dos semanas en el cargo y ha analizado el partido del domingo (16.00 horas) frente al Tarazona.
“Nos hemos centrado en recuperarnos de la semana pasada. Hemos tenido más tiempo para trabajar, para fortalecer nuestra idea de juego, pero es muy importante recuperarnos del esfuerzo”, ha comentado en primera instancia el técnico, quien también ha adelantado que tendrá disponibles a todos sus jugadores tras recuperar a Benito Ramírez con la única excepción de Marco Carrascal.
Sobre su idea de juego y cómo va el proceso de implantación en el FC Cartagena, Vélez ha manifestado que, pasada la primera semana, “tenemos que tener claro lo que queremos hacer con balón y sin balón y mejorar”. El entrenador está seguro de que el equipo “todavía puede seguir mejorando” a pesar de los buenos resultados cosechados. “La semana pasada fue todo muy rápido, pero estoy encantado, más allá de los resultados. Tenemos que reforzar esa idea para ganar partidos”, ha comentado.
Vélez piensa que “los jugadores se han liberado” gracias a las tres victorias y el empate de las últimas cuatro jornadas. “Este equipo puede jugar en diferentes modelos: jugar por abajo, por arriba con segundas jugadas… Los jugadores se dan cuenta de lo que necesitamos en el partido porque tienen calidad y experiencia”, ha valorado.
El preparador ha afirmado que conoce mucho al Tarazona, su rival del domingo. “Es fuerte en casa y saca muchos puntos allí. Es un partido muy complicado porque están hechos a su campo, saben a lo que juegan, generan peligro en jugadas que no parecen peligrosas y tenemos que amoldarnos”, ha advertido. Por último, Vélez ha asegurado que no piensa en el play off. “Hay que dedicarse al siguiente partido. Queremos ganar al Tarazona y después pasar al siguiente”.
