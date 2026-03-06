El Hozono Global Jairis recuerda cómo se amaba

Hay relaciones que no se olvidan porque fueron de verdad. El Hozono Global Jairis necesitaba reencontrarse con aquel baloncesto que un día le hizo creer en todo (79-67). Y ante un Ensino Lugo correoso, las de negro volvieron a mirarse a los ojos con su juego para recordar que, cuando el amor es sincero, siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

Era un partido importante para la moral del equipo. Más allá de sumar ante un rival que aspira a pelear por el título, el Hozono Global Jairis necesitaba romper su mala racha reciente, ese poso de culpa que dejan las derrotas ajustadas cuando sabes que pudiste escribir otra historia.

Morgan Bertsch, del Hozono Global Jairis, en el partido ante el Estepona. / ISRAEL SANCHEZ

Como en cualquier intento de recuperar un amor perdido, los primeros gestos importan. Y el Jairis empezó acertando desde lejos: Bertsch y Alarcón inauguraron el partido desde el triple, mientras Ayuso, actuando de dos, daba fluidez a un ataque que por momentos recordaba a aquel que enamoró en otros tiempos.

Pero recuperar lo que fue no siempre es sencillo. Ensino Lugo, equipo incómodo y persistente, aprovechó las primeras rotaciones locales para firmar un 0-7 que volvió a estrechar el marcador (17-16). En ese instante de duda apareció la experiencia de la pívot Laura Gil para sostener al equipo y cerrar el primer acto con una ligera ventaja (21-18).

El segundo cuarto recordó que para avanzar hay que dejar de repetir viejos errores. Las decanas se atascaron en el tiro exterior, un problema que se ha acentuado desde la ausencia de Lou López. Los lanzamientos besaban la corbata una y otra vez, mientras Lugo encontraba respuestas en la pareja Tate–Giomi.

Entre ambas sumaron 22 puntos al descanso, castigando cada despiste defensivo. Solo la inspiración de Bertsch, con 16 puntos en la primera mitad, evitaba que el recuerdo del pasado se convirtiera en arrepentimiento. Un parcial final de 9-0 permitió abrir la primera brecha del encuentro y llegar al descanso con un prometedor 46-35.

Las jugadoras del Hozono Global Jairis durante un partido en el Fausto Vicent. / Israel Sánchez

Tras el paso por vestuarios, Canut movió el tablero con una defensa zonal para frenar las penetraciones de Tate y el juego interior de Giomi. El ajuste funcionó: las principales amenazas gallegas se quedaron sin anotar en todo el tercer periodo.

Ahí emergió con toda su fuerza Bertsch. La californiana entró en modo imparable: tiró, anotó y lideró un parcial que elevó la ventaja hasta el +14 (58-44), ayudada también por un triple de Prieto que terminó de encender al equipo.

En el último acto el plan era sencillo: balón a Bertsch y confiar en su inspiración para fabricar canasta o encontrar a una compañera liberada. Cada ataque parecía una declaración de intenciones: dejar atrás las dudas y mirar al futuro.

Así el Hozono Global Jairis cerró un triunfo que vale más que una victoria. Porque a veces el deporte también consiste en reconciliarse con lo que uno fue. En recordar por qué empezó todo.