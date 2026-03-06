El Hozono Global Jairis defiende la cuarta plaza esta noche en el Fausto Vicent

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, "fatigado" en esta parte de la temporada, según reconoció el entrenador Bernat Canut, recibe hoy al Durán Maquinaria Ensino de Lugo después de ver truncada su buena racha con dos derrotas seguidas en la Liga Femenina Endesa y necesitado de triunfos para no ceder el cuarto puesto que ahora ocupa.

El encuentro, que se disputará a las ocho y media de la tarde en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, le llega al cuadro murciano tras caer por 70-69 en la cancha del Movistar Estudiantes y antes por 76-79 en la prórroga frente al Ingeniería Ambiental CAB Estopona. Ambos choques se le escaparon cuando venía de enlazar tres victorias y de lograr ocho triunfos en nueve partidos.

Ahora el conjunto de Alcantarilla presenta un bagaje de 14 choques ganados y nueve perdidos, el mismo que acredita el Perfumerías Avenida de Salamanca, que ocupa la quinta posición. Por delante están el Casademont Zaragoza y el Spar Girona, ambos con un 20-3, y el Valencia Basket, con un 18-5.

Enfrente estará un Ensino que acecha el puesto del Jairis pues las gallegas son sextas con una victoria menos de las que tienen las de Canut, que en la primera vuelta arrollaron en Lugo con un 58-81 que no dejó lugar a dudas en la séptima jornada del campeonato.

"Es un examen ante un rival que corre mucho con sus exteriores y también con las interiores. Se sacrifican muchísimo y son capaces de repetir carreras en la pista a alta velocidad y eso es algo admirable", indicó el entrenador ilerdense al referirse al equipo entrenado por Suso Garrido.

"Hay que ser más constantes en el trabajo y es evidente que también hay un factor físico y el equipo no está en su mejor momento en esa faceta. Hay fatiga y pequeñas dolencias que impiden rendir al nivel máximo", comentó también el de La Seu de Urgell, quien apeló a "defender bien, como lo hicimos en su pista, ante un adversario que, a su alto ritmo de juego, une el poder que muestra en el rebote ofensivo"