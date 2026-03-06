El FC Cartagena se reencuentra con su oasis aragonés

Hay territorios que guardan una memoria extraña para los equipos de fútbol. Lugares donde la pelota rueda de otra manera, donde el viento empuja o frena con caprichos que la lógica no alcanza a explicar. Para el FC Cartagena, Aragón es uno de esos territorios ambivalentes, frontera entre la gloria y el sufrimiento, tierra conocida donde el cuadro albinegro ha escrito algunas de sus páginas más intensas. Y allí regresa este domingo, con el partido fijado para las 16:00 horas en Tarazona, con la urgencia apretando en los talones y la clasificación como juez implacable.

No es un viaje cualquiera. El Cartagena vuelve a esa comunidad autónoma en la que rompió la peor racha como visitante en su historia reciente, y lo hace con el fardo de una semana complicada a cuestas. El cuadro albinegro mantiene el recuerdo vivo de lo que aquellas mismas tierras le devolvieron hace apenas unos meses: la dignidad de ganar lejos del Cartagonova en liga.

Pocas cifras resultan tan elocuentes en la reciente trayectoria del club como esa: 404 días. Ese fue el tiempo que el FC Cartagena tardó en volver a ganar como visitante en Liga. Desde el 30 de septiembre de 2024, cuando venció en Santander al Real Racing Club, el equipo albinegro encadenó una interminable peregrinación por campos ajenos sin poder sumar los tres puntos. Una racha que pesaba como una losa, que crecía con cada jornada y que amenazaba con convertirse en una herida crónica, en una condena sin fecha de caducidad.

El 8 de noviembre de 2025, en las modestas pero orgullosas instalaciones del CD Teruel, llegó la liberación. Una victoria por 1-2 que además tuvo el mérito añadido de la remontada: el Cartagena fue por detrás en el marcador y encontró la vuelta gracias a los goles de Diego Gómez y Chiki. Un triunfo que bajo la dirección de Javi Rey en aquel entonces asentó al equipo y cerró definitivamente ese capítulo de penurias lejos del Cartagonova. Aragón, en particular Teruel, fue la tierra que devolvió al FC Cartagena a sí mismo.

Los jugadores del FC Cartagena celebran la victoria en Teruel junto a su afición. | LOF / LOF

Ahora, paradójicamente, la misma comunidad autónoma que fue escenario de aquella catarsis vuelve a ponerse en el centro del mapa albinegro. No una vez, sino dos. Porque tras el envite del domingo en Tarazona, el CD Teruel aterrizará en el Cartagonova como próximo rival en casa. Un doble duelo aragonés que puede terminar de definir la dirección que tomará este tramo decisivo de la temporada.

El Tarazona no es, sobre el papel, el adversario más temible de la categoría. El conjunto aragonés atraviesa una crisis económica de calado: los problemas para abonar las nóminas a su plantilla son un secreto a voces, una realidad que, por cierto, el propio vestuario cartagenero conoce bien desde dentro. Dos clubes golpeados por la misma incertidumbre económica en el fútbol profesional, aunque con fortunas muy distintas sobre el césped.

En la primera vuelta, la superioridad albinegra fue manifiesta e incontestable. El FC Cartagena se impuso por un rotundo 3-0 en el Cartagonova, con goles de Kevin, Chiki y Luismi Redondo, un resultado que ya reflejaba un dominio total desde el primer tramo del partido: el marcador llegó al descanso con un 2-0 que no admitía réplica. El Tarazona fue muy inferior al cuadro cartagenero en aquella tarde, y los números lo certificaron sin ambigüedad.

Sin embargo, trasladar esa lógica al feudo rival es otro ejercicio. Los campos ajenos tienen sus propias leyes, y Tarazona, con su afición empujando, es un escenario diferente al del Cartagonova. Sumar los tres puntos allí es factible, pero no es un trámite. El fútbol de esta categoría enseña, jornada tras jornada, que ningún partido se gana antes de comenzar, y el cuadro albinegro deberá salir concentrado, intenso y ambicioso para no caer en la trampa de la confianza, que suele tener el aspecto de las peores emboscadas. Veremos en esta primera visita a Tarazona lo que ocurre.

Aragón en el retrovisor

La historia del FC Cartagena en suelo aragonés es rica en matices, alternando episodios de euforia con otros de decepción. Ante el Real Zaragoza, en cinco visitas a La Romareda, el balance arroja dos triunfos, un empate y dos derrotas. Cifras que hablan de un equipo capaz de competir ante uno de los clubes históricos del fútbol español, de dar la cara cuando el escenario eleva su exigencia.

Frente a la SD Huesca, en El Alcoraz, el registro es algo más adverso en la liga regular: dos victorias y un empate, frente a cuatro derrotas que pesan en la balanza. Pero hay un triunfo que el tiempo no borrará y que el aficionado cartagenerista guarda con especial cariño: el logrado en la Copa del Rey 2013, cuando el FC Cartagena visitó Huesca y se llevó la victoria por 0-1.

En conjunto, Aragón es para el FC Cartagena un mapa en el que ilusión y desencanto han coexistido siempre, una tierra que da y quita con la misma naturalidad con la que cambia el color de sus campos entre septiembre y mayo. Ahora, en Tarazona, surge una nueva oportunidad para el Cartagena.

Los puestos de play off de ascenso, todavía más caros

El partido del domingo no es un encuentro más, ni puede tratarse como tal para el FC Cartagena. El triunfo del Villarreal B, en un choque que tenía aplazado ante el Eldense, el pasado miércoles sacudió la clasificación y dejó al Cartagena fuera de los puestos de play off, expulsándole de esa zona privilegiada que tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio ha costado habitar. El mensaje que llega desde la tabla es claro, directo y sin trampa posible: solo la victoria tiene valor esta semana. Un empate o una derrota en Tarazona no harían sino mantener o ampliar la brecha con los puestos de ascenso, mientras que los tres puntos devolverían al equipo albinegro a la pelea directa por esa zona noble de la clasificación que abre las puertas de la fase de ascenso.

El play off es el objetivo declarado, el horizonte hacia el que apunta toda la energía, la ambición y la determinación del club, de la nueva directiva y de un vestuario que ahora comanda Íñigo Vélez desde hace dos semanas. Y este domingo, en un feudo aragonés que el Cartagena todavía no ha jugado nunca, el equipo se juega una parte importante y decisiva de sus opciones de alcanzarlo. No hay margen para el cálculo, para la gestión de fuerzas ni para la especulación táctica: es tiempo de sumar, de aprovechar la inercia positiva de un equipo que conoce el sabor del triunfo lejos del Cartagonova y que necesita recuperar el pulso con los puestos de privilegio. Nadie contaba con esta ambición hace dos semanas, pero lo cierto es que el equipo cree.

El domingo tiene el Cartagena ante sí la oportunidad de demostrar que esta buena dinámica no es casualidad y ante un equipo abocado a pelear por la salvación, puede ser el momento de afianzarse arriba. n