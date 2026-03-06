La Carrera de la Mujer, un encuentro para colectivos de toda la Región

La participación de colectivos de la Región ha crecido como la espuma en los últimos años en la Carrera de la Mujer de Murcia, que este domingo 8 de marzo celebrará su undécima edición con salida y meta en la Convalecencia, en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja y el Puente de Hierro.

Cada día son más los centros de la mujer, asociaciones, gimnasios, clubes de atletismo o senderistas, empresas y organizaciones de distinta índole que han convertido esta prueba lúdico-deportiva en una jornada para compartir.

En 2026 ha vuelto a ser un éxito la convocatoria lanzada por el Diario La Opinión. Fundown se lleva en esta ocasión la medalla de oro, puesto que 123 mujeres, entre usuarias, técnicos y familiares, se pondrán el domingo la camiseta y el dorsal. Desde Bullas llega un año más la Asociación Deportiva El Castellar, con 96 participantes. También destaca la presencia de empleadas de la empresa Hero, con 89 mujeres, o del Colegio de Fisioterapeutas de Murcia, con 87.

Un recorrido rápido y llano para la Carrera de la Mujer | JOAQUÍN VALLÉS / Joaquín Vallés

El gimnasio Hopp, con 85 participantes, también se ha volcado con la prueba, como Enjoy Murcia, con 41 dorsales entre profesionales y usuarias. Entre los Centros de la Mujer destacan los de Beniaján, con 50, Casillas, con 32, y Vistalegre, con 27, así como la Asociación de Amas de Casa de la Villa de Fuente Álamo.

Noticias relacionadas

Empresas como Grupo Huertas, con 42, Frutas Poveda (25), Grupo Orenes (25) también aparecen entre las que más participantes tendrán. Pero hay muchos más como Asociación Columbares, Comemillas Running, Banco Sabadell, Quirón Salud, Emuasa, Tortugas Team de Blanca, Centro Penitenciario Murcia II de Campos del Río, Vrio, Los Tractores del Pilar de la Horadada, Limcamar, Inversus, Colegio Monte Miravete, Colegio Montepinar, Asociación Equidades, Juver, Aspaym Murcia, Colegio Fuenteblanca, Thader, La Boca Te Lía, Alma Secret, ElPozo, Baeza Strength, Escuela Infantil Colorines, Hospital Reina Sofía, Estrella Levante, Fundación Primafío, Disfrimur, Aromais, Eleven Club, Tahe, Simplemente Runners, Colabora Mujer, CRC, Vigilant, Pan Moreno, Liceo Francés, Colegio Fuenteblanca, Octupus, Nutrimur y Mastrigo, entre otros.