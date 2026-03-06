Aridane Hernández se une al FC Cartagena pasado el periodo de traspasos

Por fin resuelve el FC Cartagena una importante carencia desde principios de temporada. La que tenía en el centro de su defensa. Aridane Hernández, experimentado central con pasado reciente en Primera y Segunda División, se une a la plantilla albinegra después de acordar su fichaje fuera del mercado de traspasos. El canario, que era agente libre desde su desvinculación del Almería en febrero, cubre la última ficha senior libre de la plantilla y firma hasta final de temporada con el cuadro portuario. Se suma a la nómina de centrales compuesta por Imanol Baz, Rubén Serrano, Eneko Ebro y Marco Carrascal (lesionado) para completar una posición que ha dado muchos quebraderos de cabeza al Cartagena este curso.

A los 36 años y tras quedar sin equipo, Aridane ha aceptado la propuesta de la comisión deportiva albinegra. Quiere seguir compitiendo. Se suma a un proyecto que busca un ambicioso objetivo como el de volver al fútbol profesional. Más ambicioso aún después del bache vivido a final de año. Cumple el perfil de los últimos fichajes que ha realizado Javier Hernández desde que se puso al mando de la dirección deportiva: veteranía, experiencia y calidad a precio de oportunidad.

Y es que Aridane ya está en el ocaso de su carrera. Además, apenas ha jugado en la primera mitad de la temporada. Sólo ha participado en cinco partidos con el Almería en Segunda este curso debido a su previsible bajón de rendimiento. Un rendimiento que, en su mejor momento, le llevó a alcanzar y consolidarse en el fútbol profesional con el Cádiz, a lograr el ascenso a Primera División con Osasuna y a superar los 120 partidos en la máxima categoría de nuestro fútbol. Su último equipo en Primera fue el Rayo.

Noticias relacionadas

Después de seis temporadas en Primera y otras tres y media en Segunda, Aridane se pone a las órdenes de Íñigo Vélez para completar la defensa albinegra. Tras el reconocimiento médico se unirá a los entrenamientos para ofrecer otra alternativa en una zaga donde Imanol Baz y Serrano han sido indiscutibles, Eneko Ebro cubre la plaza del lesionado Marco Carrascal y que no ha sido la mejor línea del Cartagena en lo que llevamos de temporada.