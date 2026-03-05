Un visitante incómodo para el Real Murcia en el estreno en casa de Curro Torres

Restan trece partidos en el calendario de Primera Federación y las urgencias en el Real Murcia ya son más que notables. El escaso margen de error con el que cuenta el conjunto grana, al tener que conseguir al menos ocho triunfos para estar en disposición de entrar en la zona del play off, provoca que la paciencia y conformidad se hayan borrado definitivamente de su diccionario si verdaderamente quiere pelear por el ascenso.

El Real Murcia necesita hechos. Volver a conseguir un triunfo que se le resiste ya desde hace dos meses y que no ha logrado ni con la norma no escrita en el fútbol de ‘a entrenador nuevo, victoria segura’. Por eso, después del empate ante el Villarreal B, Curro Torres intentará en su segundo encuentro encauzar el rumbo en la clasificación. Y para ello deberá vencer mañana (19.00 horas, Movistar +) a un Atlético Sanluqueño que ha conseguido sumar valiosos puntos en sus últimas tres visitas a la Nueva Condomina.

Porque el balance del cuadro gaditano es de dos triunfos y un empate en cinco visitas a la capital del Segura. Y se da la circunstancia de que esos resultados se han dado en las últimas tres. Una racha que intentará romper el nuevo entrenador en su estreno en casa a los mandos del Real Murcia.

Se enfrenta así el equipo grana a un visitante incómodo, que ya sabe lo que es pescar en río revuelto cuando hay nervios en la grada local. Porque la temporada pasada logró sumar un punto cuando el Real Murcia de Fran Fernández todavía no había terminado de arrancar (0-0). Un empate que alargó una mala racha de hasta cuatro semanas sin ganar y con el que empezó a alejarse del liderato en la primera vuelta.

Hace dos campañas, en la 2023-2024, el Real Murcia ya comenzaba con urgencias tan solo en la tercera jornada. Y es que el triunfo ‘in extremis’ ante el filial del Granada fue borrado de un plumazo con el 1-3 recibido ante el Córdoba en el estreno de ese curso en casa. El conjunto grana, con Munúa en el banquillo por aquel entonces, contaba con una buena oportunidad de borrar todas esas dudas con un segundo partido seguido ante su afición, pero fue entonces cuando el Atlético Sanluqueño mostró todas las carencias de un equipo que se fue cayendo en las siguientes semanas tras perder por 2-3.

Por lo tanto, hay que remontarse a enero de 2019 para encontrar la última victoria en Nueva Condomina del Real Murcia ante el Atlético Sanluqueño cuando un gol del central Charlie Dean desequilibró la balanza (1-0). Idéntico resultado que consiguió en la 2016-2017 al imponerse con el tanto del centrocampista murciano Javi Saura (1-0).

El invierno lo cambia todo

Se da la circunstancia de que el equipo gaditano es el último rival al que venció el Real Murcia esta misma temporada. Fue en la penúltima jornada de la primera vuelta, cuando dos goles de David Flakus el pasado 4 de enero auguraban un invierno prometedor para los granas (0-2). Sin embargo, desde entonces los granas no saben lo que es ganar y esta racha le acabó costando el puesto en el banquillo a Adrián Colunga, que había sido el artífice de la reacción tras firmar el peor arranque de una temporada en años con Etxeberria.

Los refuerzos invernales hasta ahora no han traído el impacto inmediato esperado en el juego del equipo, los problemas físicos continúan siendo un hándicap para encontrar un once tipo y el aterrizaje de Curro Torres con la idea de buscar un cambio de aires en el sprint final es lo único a lo que se agarra este Real Murcia, que tratará de voltear su dinámica mañana ante el Sanluqueño y cinco días más tarde (miércoles a las 19.00 horas) con su encuentro aplazado ante el Marbella también en la Nueva Condomina.