El UCAM Murcia regresa al Roig Arena ante un Valencia Basket que lidera todas las estadísticas

Una vez superado el parón por las Ventanas FIBA, el UCAM Murcia CB regresa a la competición en el mismo escenario previo a esta pausa. Porque volverá a pisar el Roig Arena, tras su participación en la Copa del Rey, para desafiar este domingo (17.00 horas, DAZN) a un Valencia Basket que domina prácticamente todas las estadísticas de la competición.

Encara ahora el conjunto universitario la fase decisiva de la temporada, catorce jornadas en la ACB donde quiere seguir haciendo historia con la que sería su tercera participación en el play off por el título. Sin embargo, a diferencia de las otras ocasiones, la plantilla de Sito Alonso no se conformará solamente con estar presente en las eliminatorias, sino que quiere llegar lo más lejos y alto posible dentro de los ocho primeros clasificados.

Y para ello tiene una prueba de fuego ante un Valencia Basket que es uno de los equipos más en forma de toda la Liga Endesa. O al menos eso dicen unos números en los que el cuadro taronja es el líder en las principales estadísticas. Los de Pedro Martínez son el equipo con más valoración en 20 jornadas de toda la ACB (113,0), por delante del líder Real Madrid, el Kosner Baskonia -reciente campeón de la Copa del Rey-, el Barça y La Laguna Tenerife. Como también se encuentra instalado en la primera plaza tanto en puntos, rebotes y asistencias.

Su ataque es uno de los más efectivos de la Liga Endesa. Con una media de 95,15 puntos por encuentro, este enfrentamiento supondrá un desafío para un UCAM Murcia que ya logró frenarle en la primera vuelta en el encuentro que acogió el Palacio de los Deportes. Fue hace casi tres meses, cuando a mediados de diciembre los universitarios dejaron a los de Pedro Martínez por debajo de sus números en esta faceta (92-80) para lograr un importante triunfo que les permitió luchar por ser cabezas de serie en la Copa del Rey hasta el último momento.

Dylan Ennis, escolta del UCAM Murcia, durante el entrenamiento en Valencia en la Copa del Rey. / Germán Caballero

La segunda plaza, al acecho

De hecho, si el UCAM es capaz de imponerse en el Roig Arena, escalaría hasta la segunda posición de la Liga Endesa al igualar los quince triunfos del Valencia Basket, al que superaría en caso de empate después de vencer tanto en la primera como en la segunda vuelta. No obstante, será una tarea complicada para los de Sito Alonso imponerse en un pabellón que tan solo el Unicaja ha logrado conquistar en lo que va de curso.

No obstante, una de las claves de este duelo puede estar en el rebote. Una faceta que el equipo taronja también domina, donde es el líder con una media de 40,1 capturas por encuentro, pero en la que el UCAM Murcia es el segundo (38,5). De hecho, es en el rebote defensivo donde el cuadro murciano cuenta con unos registros ligeramente superiores a su rival del domingo, al atrapar 26,5 rebotes por partido por los 26,2 del Valencia Basket.

Cacok, Kelan Martín y Sander Raieste, a su llegada al hotel de Valencia en la Copa del Rey. / Miguel Ángel Montesinos/Superdeporte

Con una media de 20,85 asistencias, el equipo taronja también es el equipo que mejor reparte el balón y a su vez uno de los que más lo cuida, al ser el tercero que menos pérdidas comete por encuentro (12,1). Tan solo La Laguna Tenerife y el Barça son mejores en este aspecto. Además, otro reto para la defensa del UCAM será su gran capacidad para ejecutar lanzamientos desde el perímetro, ya que es el que más triples intenta de la competición con 12,15 por encuentro.

Noticias relacionadas

Además, a diferencia el club universitario, donde hasta cinco jugadores fueron convocados con sus respectivas selecciones, el Valencia Basket ha continuado prácticamente con su rutina después de su dolorosa eliminación de la Copa del Rey con ese cruel desenlace en semifinales ante el Real Madrid. Y es que los de Pedro Martínez ya se enfrentaron al Baskonia la pasada semana en la Euroliga y esta noche reciben al Zalgiris Kaunas, del exuniversitario Dustin Sleva, en el Roig Arena.