Pistoletazo de salida para una Carrera de la Mujer de récord

Con la entrega de dorsales y el kit completo de las participantes, comenzó este jueves, en el Centro Comercial Thader, la cuenta atrás para la undécima edición de la Carrera de la Mujer, que ha batido ya varios récords en 2026. El primero, el tiempo en el que se agotaron las cinco mil plazas de la prueba absoluta, en solo un mes; y el segundo, el número de participantes, ya que al agotarse las quinientas plazas de la carrera infantil, que también se disputará este domingo 8 de marzo, serán cinco mil quinientas las personas que se pondrán un dorsal de una cita consolidada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

«No suelo correr, pero sí que hago deporte. Me dijo una amiga de inscribirnos y nos hemos animado» Irene Alonso

A las cinco de la tarde comenzó la entrega, que continuó hasta las nueve de la noche. Pese a la lluvia, desde el primer minuto, la presencia de participantes fue constante. El equipo de voluntarias de la Universidad de Murcia y del Cuder Rugby Murcia fue el encargado de llevar a cabo esta tarea laboriosa. En esta ocasión, todas las inscritas pueden consultar antes de acudir al Centro Comercial Thader su dorsal de forma sencilla y desde el móvil a través del enlace https://www.dorsal21.com/QR/. La entrega continuará este viernes y sábado, en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

«Me gusta del deporte y contribuir. Es el primer año que me apunto y la voy a hacer mi hermana y mi consuegra» Pepi Molero

La bolsa de la corredora llega un año más repleta de obsequios. La mochila vuelve a ser en esta edición de Caja Rural Central. Además, todas las inscritas se llevan una preciosa camiseta diseñada y elaborada por la empresa murciana Argius. Pero son muchos los productos que contiene la mochila. Alma Secret, empresa de la Región de cosmética natural, orgánica y de alta gama, obsequia un contorno de ojos y una pulsera personalizada; Tahe, una reconocida marca española de cosmética profesional, regala un gel hidroalcohólico de 200 mililitros;Hefame ofrece sobres de cremas; Juver, un litro de sus zumos; y Hero, barritas energéticas.

«Las mujeres de Fuente Álamo nos unimos desde hace cinco años para hacer una prueba que nos motiva» Isabel Ángel Raja

A su vez, otros patrocinadores ofrecen ofertas en los flyers que las inscritas encontrarán en la mochila. Alma Secret llega con descuentos en sus productos; Gougo invita a participar en un concurso que tiene como premio una noche en el hotel Thalasia; La Boca Te Lía también reparte descuentos en sus establecimientos; y a través del Centro Comercial Thader, se han sumado al kit firmas como Intersport, con 5 euros de descuentos en sus tiendas, o La Mafia, que invita a una botella de lambrusco, un menú piccolino, un rosso diverso o un postre para compartir por comer o cenar en sus restaurantes.

Noticias relacionadas

«Estoy empezando a correr y cuando lo hago se me apaga el cerebro y digo adiós al estrés y a los problemas» Evelyn Quintana

Para este viernes, en una jornada donde se espera mejor clima, hay varias actividades programadas durante la entrega de dorsales. Una de ellas es la actuación de la cantante y DJ murciana Sara Shiri, quien a partir de las seis de la tarde se subirá al escenario para darle ritmo al segundo día de entrega de dorsales.