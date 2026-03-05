Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha justificado ante el juez el pago de una minuta de honorarios de 1,7 millones de euros al abogado José Ángel González Franco por cerrar el acuerdo al que la entidad azulgrana llegó con la Fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar, lo que supuso un ahorro para el club de 17 millones de euros. El que fuera mandatario azulgrana, que ha comparecido en el juzgado en calidad de imputado, ha declarado que el letrado era su defensor personal en la causa abierta por presunto fraude fiscal en el caso Neymar y que, posteriormente, el club le encargó negociar el acuerdo con la intención de ahorrar dinero al Barça, que entonces estaba representado en la causa por fraude a Hacienda por otro abogado penalista. La fiscalía sostiene que existe "conflicto de intereses". El magistrado investiga una serie de operaciones, entre ellas el pago de comisiones por el fichaje del futbolista Malcom, que podrían haber ocasionado en total un perjuicio de cuatro millones de euros.

Los honorarios por la defensa personal de Bartomeu, unos 200.000 euros, fueron abonados por la compañía de seguros contratada por el FC Barcelona para cubrir a sus directivos, mientras que la minuta por las negociaciones la desembolsó, en dos plazos, el FC Barcelona. Esos 1,7 millones correspondían al 10% del ahorro que suponía para el club ese pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, según ha detallado Bartomeu. Primero hubo un acuerdo verbal con el club y después el director general firmó en marzo del 2016 un contrato, según las fuentes jurídicas consultadas por El Periódico. En primer lugar, se realizó un pago en agosto del 2016 de 950.000 euros y, después, en mayo de 2017, el resto, hasta alcanzar los 1,7 millones. En la causa hay correos electrónicos en los que el despacho de abogados reclama a la entidad esta cantidad. La Fiscalía sostiene que no fue hasta el 11 de mayo de 2017, meses después del primer desembolso, cuando se elevó a la junta directiva la aprobación de la carta de encargo, de fecha 4 de marzo de 2016, así como la factura final pendiente del último pago, de 769.111 euros, emitida el 6 de abril de 2017.

Omisiones

Esta actuación se encuadra en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, en la que se acusa a Bartomeu de omitir “los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio” del club “que le era ajeno”, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la junta directiva, a la que habría ocultado la realidad de los aspectos de las operaciones investigadas. El delito que le atribuye la acusación pública es de administración desleal. Fue el propio FC Barcelona —cuando Joan Laporta tomó el relevo de Bartomeu— quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por las presuntas irregularidades detectadas en una auditoría encargada por la entidad. La Fiscalía, tras investigar el asunto, presentó la denuncia en el juzgado.

Las operaciones bajo la lupa de los investigadores son: el fichaje del jugador brasileño Malcom, delantero que prestaba sus servicios profesionales para el Club FC Girondins Bourdeaux, las minutas que el club pagó al abogado por cerrar el acuerdo que la entidad llegó con la fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar y el desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça.