Horizonte despejado durante un mes para el FC Cartagena

El fútbol es fútbol y todo puede pasar. Desde remontadas épicas hasta los resultados más inverosímiles. La teoría va por un lado y la práctica por el otro, y bien lo sabe el Fútbol Club Cartagena, que ha sido capaz de rozar la Primera División de España en varias ocasiones, de pelear contra gigantes de nuestro país o de sortear descensos seguros. Siendo todo esto cierto y no confiando nunca en lo que dice el papel, el cuadro albinegro tiene por delante un tramo más amable con el que consolidar su posición de play off. Durante el próximo mes, visita y recibe a equipos que no atraviesan su mejor momento y puede ampliar su cosecha de puntos hasta una cifra importante.

Con 38 unidades en su casillero, el Cartagena ya vive tranquilo por una situación que hasta hace poco preocupaba a la parroquia albinegra. La permanencia está virtualmente conseguida y ahora mira hacia arriba el equipo de Íñigo Vélez. Parecía descartado para la pelea en la zona alta de la tabla, pero ha regresado a su hábitat natural con una racha de cuatro partidos sin perder en la que ha sumado tres victorias y un empate y dos encuentros con la portería a cero.

De vuelta en posiciones de play off -en la quinta y última que da acceso a la promoción-, el Cartagena necesita consolidar su lugar con puntos. Sólo aventaja al Teruel en los goles a favor y tiene a otros cinco equipos amenazantes dentro del margen de una victoria. Por eso, el siguiente tramo de competición se torna imprescindible para lograr el objetivo. En el transcurso de este mes de marzo, el Cartagena se mide a seis equipos que están lejos de su mejor nivel: Tarazona, el propio Teruel, Atlético Madrileño, Atlético Sanluqueño y Juventud de Torremolinos.

Este domingo 8 de marzo, el Cartagena se enfrenta a la Sociedad Deportiva Tarazona. Lo hace en el Municipal de Tarazona, donde el cuadro maño se ha mostrado fuerte esta temporada. Sólo ha perdido un partido en su feudo, pero no tiene las mejores sensaciones el equipo de Juanma Barrero. El Tarazona llegó a rozar el play off en la jornada 12, pero sólo ha ganado un partido de los últimos seis. Debe aprovechar su inercia el Cartagena y superar a su primer rival.

El próximo será el Teruel, rival directo por esa última plaza de promoción. Los turolenses llegan en reconstrucción, como el FC Cartagena, pero con más dudas después de sus dos empates consecutivos. Empataron en su partido recuperado frente al Torremolinos, que sigue en la zona baja, gracias a un gol en el último minuto. Y el pasado fin de semana no pudieron pasar del empate contra el Algeciras. Partido clave para el que el Cartagena tendrá el factor campo a favor.

El Atlético Madrileño es, a priori, el rival más fuerte de los próximos seis partidos. Los de Fernando Torres siguen segundos a tres puntos del liderato, pero han perdido gran parte de su fortaleza desde finales de 2025. Sólo han ganado dos partidos de los últimos diez y llegan de perder frente al Nàstic en casa y empatar contra el Sevilla Atlético fuera. El choque contra los rojiblancos se da en Alcalá de Henares, nueva casa del filial del Atlético de Madrid donde el local no es el equipo más fiable de la categoría con sólo cinco victorias en 12 partidos. Ya logró ganarle en el partido de la primera vuelta.

Para terminar el mes de marzo recibe el Cartagena a un Atlético Sanluqueño con verdaderos problemas. Es décimo séptimo, en posiciones de descenso, y tiene a ocho puntos la permanencia. Fuera de casa, además, sólo ha ganado dos partidos, por lo que no debería tener problemas el Cartagena frente al cuadro gaditano. No obstante, el amargo recuerdo del 3 a 0 en Sanlúcar mantiene el choque en cuarentena.

Por último, visita el Cartagena Málaga para medirse al Juventud de Torremolinos. Un equipo que pelea por no perder la categoría, pero que se la juega con rivales de mayor entidad en esa lucha. El cuadro andaluz es el que más opciones tiene de lograr la salvación de los equipos de abajo y está vendiendo cara su rendición, pero sólo ha logrado una victoria de los últimos cinco partidos. Para ganar, debe el Cartagena jugar con la ansiedad de un equipo en descenso.

Con este horizonte a la vista, el cuadro portuario puede lograr una buena suma de puntos para asegurar su posición en un tramo importante. Restan doce partidos y la mitad llegan con favoritismo para el Cartagena. Depende de sí mismo el equipo de Íñigo Vélez para lograr la hazaña de disputar el play off. Lo que suceda después no depende tanto de las dinámicas.