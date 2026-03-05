Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera de la Mujer 2026

Dylan Ennis, con la Carrera de la Mujer

El jugador del UCAM Murcia comparte inquietudes con las voluntarias de la prueba que se celebra el domingo

Dylan Ennis, en el Centro Comercial Thader con el equipo de voluntarias y voluntarios de la Carrera de la Mujer

Dylan Ennis, en el Centro Comercial Thader con el equipo de voluntarias y voluntarios de la Carrera de la Mujer / D.G.G.

Dioni García

Dioni García

Las voluntarias que ayer tarde comenzaron a trabajar en la elaboración de las bolsas recibieron una visita inesperada. El jugador del UCAM Murcia Dylan Ennis, que es muy querido por todos los aficionados al baloncesto allá donde juega, estuvo un rato con el equipo de trabajo y no dudó en fotografiarse y charlar unos minutos con las jóvenes, interesándose por la Carrera de la Mujer de este domingo.

