Dylan Ennis, con la Carrera de la Mujer

Las voluntarias que ayer tarde comenzaron a trabajar en la elaboración de las bolsas recibieron una visita inesperada. El jugador del UCAM Murcia Dylan Ennis, que es muy querido por todos los aficionados al baloncesto allá donde juega, estuvo un rato con el equipo de trabajo y no dudó en fotografiarse y charlar unos minutos con las jóvenes, interesándose por la Carrera de la Mujer de este domingo.