Curro Torres: "En casa tenemos que ser una pesadilla para el rival"

Curro Torres lleva apenas una semana al frente del Real Murcia y ya tiene claro el mensaje que quiere transmitir: urgencia, ambición y un estadio que apriete. El técnico compareció ante los medios en la previa del encuentro de este viernes ante el Atlético Sanluqueño (20:30 h) con la determinación de quien sabe que el tiempo escasea y los puntos son necesarios.

El equipo grana llega al partido igualado a puntos con los puestos de descenso, y con dos rivales directamente implicados en la zona roja del grupo en Primera Federación en el horizonte inmediato: el propio Atlético Sanluqueño este viernes y el Marbella FC el próximo miércoles. Para Curro Torres, la ecuación es tan sencilla como exigente: "Todavía estamos a tiempo de todo", dijo, pero nadie en la sala se atrevió a interpretar esa frase como un mensaje de tranquilidad.

Sin rotaciones y sin mirar más allá

A pesar de la carga de partidos del Real Murcia en marzo, el entrenador descartó de plano la posibilidad de administrar esfuerzos: "No voy a guardarme absolutamente nada de lo que tengo pensado". El preparador se reafirma en su filosofía de trabajo día a día: "Soy una persona que se fija en el día a día. El partido más importante es el de mañana y trataré de estar lo más acertado posible en el once". Añadió además que no es un entrenador dado a "hacer muchos cambios", lo que apunta a una apuesta decidida por la continuidad en el once titular del Real Murcia.

Sobre la semana de entrenamiento, el técnico reconoció que el tiempo para preparar el partido ha sido escaso —el equipo no pudo descansar hasta el lunes, al día siguiente del encuentro ante el Villarreal B— pero valoró positivamente la actitud de la plantilla: "Entrena bien, sin ninguna queja de cómo ha ido la semana". Eso sí, remarcó que queda margen de mejora: "Tenemos que seguir trabajando en la idea y en el modelo; el futbolista tiene que seguir creyendo en lo que hacemos y entender en muchos momentos del partido lo que se tiene que hacer".

Nueva Condomina, de presión a ventaja para el Real Murcia

Uno de los ejes del discurso de Curro Torres fue la necesidad de transformar el factor campo en Nueva Condomina en una ventaja real, no solo simbólica. "La presión no solo la debemos tener nosotros, que la noten también los rivales. Tienen que ver que es complicado ganar aquí", insistió, haciendo un llamamiento directo a la afición del Real Murcia: "Nosotros tenemos que darle a la gente razones para que nos apoye, pero sin ellos es muy complicado".

El técnico quiere que visitar Murcia sea un problema para los rivales, y ese cambio de mentalidad empieza este viernes.

Curro Torres en su debut como técnico del Real Murcia / Gabriel Utiel

Bajas en el Real Murcia: Palmberg, Moyita y Héctor

La principal novedad negativa de la semana es la sanción de dos partidos al centrocampista Palmberg, castigado tras su expulsión ante el Villarreal B después de que el colegiado, en un primer momento, le mostrara la amarilla y rectificara tras revisar el FVS. Curro Torres no ocultó su malestar: "Era una acción de fútbol, involuntaria. No es roja, debería haberse quedado en amarilla. La sanción viene condicionada por la redacción del acta del árbitro, que se cubrió en ese momento. Nos estamos cargando el fútbol poco a poco".

El brasileño no podrá jugar tampoco ante el Marbella FC. A esas ausencias se suman las de Moyita y Héctor, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

En cambio, el técnico despejó cualquier duda sobre Alberto González, cuya situación física había generado ruido en los últimos días: "Se habla mucho, pero no le ocurre absolutamente nada. En Villarreal no jugó con molestias. Ayer hablé con él y está perfectamente". Su participación, si se da, será decisión exclusivamente técnica.

Curro Torres también tuvo palabras de elogio para Pedro León, al que calificó como "una de las sorpresas que me llevo" de esta primera semana: "Me está ayudando muchísimo a gestionar y a ofrecer mejor ayuda al grupo".

El Atlético Sanluqueño, un rival "atrevido"

El rival de este viernes llega al feudo murcianista desde la zona de descenso de Primera Federación, pero Curro Torres advirtió de que no hay que confiarse: "Ha cambiado muchísimo en invierno, con jugadores jóvenes y atrevidos". Dicho eso, el técnico prefiere mirar hacia dentro: "Me preocupo mucho más de lo que nosotros podamos ofrecer".

Noticias relacionadas

Seis puntos en los próximos seis días para el Real Murcia. Esa es la tarea. Curro Torres lo sabe y no se guarda nada.