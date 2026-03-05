El CD Naval reclama a Arribas otra deuda de Belmonte

El Cartagena sigue pagando las facturas pendientes de la etapa de Duino Inversiones. La entidad albinegra, ahora bajo la propiedad de Cortadone, ha recibido un burofax del CD Naval en el que se le reclama una compensación económica derivada de un contrato firmado en su día por la sociedad participada por Francisco Belmonte y Fernando Carreño. Otra deuda heredada que llega al despacho del actual presidente, Alejandro Arribas.

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Cartagena, que por entonces carecía de categorías inferiores, alcanzó un acuerdo con la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín para articular su cantera. El convenio contempló dos años de filialidad y una posterior fusión, con una compensación de índole laboral —los clubes de base no pueden ser objeto de compraventa directa— que en su momento se cifró en 36.000 euros. Al frente de Ciudad Jardín se encontraba entonces Juanmi García Inglés, el histórico guardameta cartagenero.

En ese contrato, suscrito por Duino Inversiones como sociedad propietaria del Cartagena, quedó recogida una cláusula de compensación en caso de cambio de propiedad por la que Juanmi tendría derecho a una compensación económica adicional en caso de que la entidad albinegra cambiara de manos. Dicho cambio se produjo en diciembre de 2025, cuando Cortadone asumió el control del club. Es entonces cuando el Naval —del que Juanmi es coordinador y bajo cuya marca jurídica se amparan esos derechos— activó la cláusula y trasladó formalmente la reclamación.

Fuentes próximas al Naval han precisado a este medio que en ningún momento han hecho pública la existencia del contrato ni el contenido del burofax porque no desean que haya ningún tipo de problema. El club de base es consciente del momento delicado que atraviesa el cuadro cartagenero, pero no le quedaba otra.

El Naval, que en la actualidad compite únicamente con dos equipos en categorías inferiores, no renuncia a lo que entiende que le corresponde por contrato. Otra herencia incómoda de la era Belmonte que aterriza en el cajón de los problemas de Arribas.