Carrera de la Mujer: así se prepara la entrega de dorsales

La Carrera de la Mujer de Murcia cuenta con un extenso grupo de jóvenes que colaboran en la organización. Este miércoles comenzaron el trabajo con la elaboración de las mochilas que a partir de este jueves se llevarán todas las inscritas.

Esta jueves por la tarde, a las cinco, en la Plaza de la Noria del Centro Comercial Thader, con fácil acceso para todas, se encontrarán los stand para recoger el kit completo. El horario es de 17:00 a 21:00; el viernes 6, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y el sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Además, Thader ha preparado diversas actividades para que la entrega de dorsales se convierta en una gran fiesta, y la organización de la carrera también ha sumado la actuación de la DJ y cantante Sara Shiri, que también es corredora y el domingo estará en la prueba, que llevará a cabo esta artista murciana mañana viernes a partir de las seis de la tarde.