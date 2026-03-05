Carrera de la Mujer de Murcia: consulta tu dorsal

La entrega de dorsales para la Carrera de la Mujer de Murcia que organiza el Diario La Opinión comienza este jueves 5 de marz, a las cinco de la tarde, en el Centro Comercial Thader.

Todas las inscritas pueden consultar en el siguiente enlace su dorsal: https://www.dorsal21.com/QR/

Recomendamos revisarlo antes de acudir a recoger la bolsa de la corredora.

La bolsa de la corredora, que incluye el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores, se entregará en el Centro Comercial Thader (Avenida Juan de Borbón, s/n, 30110 Murcia – Churra) en los siguientes días y horarios:

Jueves, 5 de marzo: de 17:00 a 21:00.

Viernes, 6 de marzo: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Sábado, 7 de marzo: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Noticias relacionadas

¡Os esperamos para disfrutar juntas de esta gran jornada deportiva!