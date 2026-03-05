Carrera de la Mujer 2026
Carrera de la Mujer de Murcia: consulta tu dorsal
La entrega de la bolsa de la corredora se llevará a cabo desde este martes 5 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, en el Centro Comercial Thader
La entrega de dorsales para la Carrera de la Mujer de Murcia que organiza el Diario La Opinión comienza este jueves 5 de marz, a las cinco de la tarde, en el Centro Comercial Thader.
Todas las inscritas pueden consultar en el siguiente enlace su dorsal: https://www.dorsal21.com/QR/
Recomendamos revisarlo antes de acudir a recoger la bolsa de la corredora.
La bolsa de la corredora, que incluye el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores, se entregará en el Centro Comercial Thader (Avenida Juan de Borbón, s/n, 30110 Murcia – Churra) en los siguientes días y horarios:
Jueves, 5 de marzo: de 17:00 a 21:00.
Viernes, 6 de marzo: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
Sábado, 7 de marzo: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
¡Os esperamos para disfrutar juntas de esta gran jornada deportiva!
