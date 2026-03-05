Ascensión Carreño: "Una sociedad solo avanza de verdad cuando avanza unida"

¿Qué hace tan especial a la Carrera de la Mujer, que este año cumple su undécima edición?

La Carrera de la Mujer se ha convertido en mucho más que una cita deportiva; es el latido de una ciudad que reivindica su sitio. Es un espacio de encuentro, de visibilidad y de convivencia intergeneracional. Durante once ediciones hemos visto cómo las calles de Murcia se inundan de abuelas, madres, hijas y nietas compartiendo un mismo mensaje: la igualdad es un compromiso colectivo. Además, el hecho de que se celebre en torno al 8 de marzo refuerza su dimensión simbólica. Es un evento que une deporte, salud y crecimiento personal, y eso es lo que la hace verdaderamente especial.

Que año tras año agote los dorsales es un claro indicador de la concienciación de la sociedad murciana con la lucha por la igualdad, ¿no?

Sin duda. Que se agoten 5.000 inscripciones demuestra que los murcianos están comprometidos con la igualdad real. Ese respaldo nos ha impulsado, desde que iniciamos nuestra labor en 2023, a redoblar esfuerzos en proyectos como el programa ‘Centros de la Mujer en Red’. Esta iniciativa clave fortalece el tejido asociativo y ha tendido puentes con mujeres de nuestras pedanías, de toda la provincia e incluso de otras comunidades autónomas, creando una alianza de sororidad nacional donde compartimos estrategias de éxito y liderazgo.

Si enseñamos a niñas y niños que el talento no entiende de estereotipos ni barreras de género, estaremos contribuyendo a construir una sociedad más justa Ascensión Carreño — Concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad

La consolidación de las pruebas infantiles, incluidas ya en la última edición, se presenta también como la oportunidad perfecta para fomentar la sensibilización entre los más pequeños a través del deporte.

Efectivamente. El deporte es una herramienta educativa de primer orden. Incorporar pruebas infantiles significa sembrar desde edades tempranas una cultura de igualdad y convivencia. Si enseñamos a niñas y niños que el talento no entiende de estereotipos ni barreras de género, estaremos contribuyendo a construir una sociedad más justa. Es sembrar valores en el presente para recoger una Murcia líder en el futuro.

¿Cómo podemos promover un deporte femenino que cada vez va ganando más reconocimiento a nivel social?

Es fundamental trabajar en la visibilización y el apoyo institucional. Un magnífico ejemplo es el Galardón ‘Igualdad es Murcia’, que desde 2023 reconoce a ocho mujeres referentes en ciencia, deporte y cultura. Necesitamos referentes femeninos. Por ello, hemos impulsado subvenciones específicas para proyectos que fomenten la autonomía y el protagonismo femenino, garantizando además que las asociaciones cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su labor.

¿Cómo se ha trabajado desde su concejalía para garantizar que el evento sea lo más inclusivo y accesible posible?

Desde la Concejalía hemos colaborado estrechamente con la organización para asegurar un recorrido accesible, permitir la participación tanto andando como corriendo y facilitar la inscripción de todas la mujeres que deseen sumarse. Además, promovemos que sea un espacio abierto, respetuoso y seguro para todas, independientemente de su edad, condición física o situación personal. La igualdad implica que nadie quede atrás, y ese principio guía cada una de nuestras actuaciones.

Nuestro objetivo es una Murcia inclusiva donde cada una sea dueña de su futuro Ascensión Carreño — Concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad

Este año, el calendario ha ‘querido’ que la prueba se celebre el mismo 8 de marzo. ¿Qué otros actos destacan en el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer?

Hemos organizado una programación amplia en torno a la celebración del 8M: actos institucionales, un festival artístico y cultural que llena las plazas de música y arte hecho por mujeres, así como talleres de liderazgo en centros educativos. También mantenemos activo nuestro compromiso con la seguridad de las mujeres, con campañas de prevención y atención que aseguren que Murcia sea un entorno libre de violencia donde puedan desarrollarse con total libertad. Queremos que el 8 de marzo sea una explosión de talento y compromiso social.

En esta línea, ¿qué aspectos podría destacar del IV Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio de Murcia, que se implementará en los años 2026 y 2027?

El IV Plan Estratégico, cuya aprobación inicial ya hemos tramitado, es nuestra hoja de ruta definitiva. Refuerza la educación, el empleo, la conciliación y el empoderamiento de niñas y adolescentes. No es un documento teórico, es un compromiso real para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente. Nuestro objetivo es una Murcia inclusiva donde cada una sea dueña de su futuro. Porque tengo una máxima que guía cada paso: «Igualdad es Murcia: Si no es para todos, no es igualdad». Debemos entender que la igualdad es el camino que recorremos juntas, implicando a las empresas, a la cultura y al deporte, porque «Igualdad es Murcia: Porque una sociedad solo avanza de verdad cuando avanza unida».