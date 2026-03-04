UCAM Murcia CB: las cuentas para jugar por tercera vez en su historia el play off por el título

El fin de las segundas Ventanas FIBA de la temporada 2025-2026 abre la recta final del curso tanto en las competiciones europeas de clubes como en la ACB. Y el UCAM Murcia CB llega a este tramo final en una situación envidiable, en la que nunca se había encontrado en su historia: tercero en la liga española con 14 victorias, a una del segundo clasificado, el Valencia Basket, al que visita este próximo domingo (17:00 horas, DAZN) en el Roig Arena.

Para la conclusión de la campaña aún restan catorce jornadas en las que hay mucho en juego. Y en ese tramo el UCAM buscará lograr la clasificación para las eliminatorias por el título por tercera vez en su historia, todas en la última década. Serán siete partidos en casa, donde este curso solo ha cedido dos victorias, y otros siete fuera donde los universitarios, que cuentan con solo dos triunfos de renta sobre el noveno clasificado, el Surne Bilbao, tratarán de redondear una campaña donde hasta el momento han batido varios récords. Ahora la consigna en el vestuario es «hacer una segunda vuelta igual o mejor que la primera. La gente espera que mantengamos el nivel y debemos cumplir», como afirmó ayer Howard Sant-Roos, uno de los veteranos de la plantilla que dirige Sito Alonso, quien se mostró ambicioso: «Intentamos ganarlo todo. Si mantenemos esa mentalidad, podemos lograr grandes cosas», sentenció.

El calendario de partidos del UCAM Murcia hasta el final de la liga Jornada 21. Valencia Basket-UCAM Murcia Jornada 22. UCAM Murcia-Dreamland Gran Canaria Jornada 23. BAXI Manresa-UCAM Murcia Jornada 24. UCAM Murcia-Surne Bilbao Jornada 25. Joventut Badalona-UCAM Murcia Jornada 26. UCAM Murcia-Covirán Granada Jornada 27. MoraBanc Andorra-UCAM Murcia Jornada 28. UCAM Murcia-La Laguna Tenerife Jornada 29. Real Madrid-UCAM Murcia Jornada 30. UCAM Murcia-Básquet Girona Jornada 31. Baskonia-UCAM Murcia Jornada 32. UCAM Murcia-Unicaja Jornada 33. Casademont Zaragoza-UCAM Murcia Jornada 34. UCAM Murcia-Hiopos Lleida

El UCAM Murcia ha logrado hasta el momento un 70% de victorias. Solo ha perdido seis encuentros. Y para lograr el segundo objetivo de la campaña después de participar en la Copa del Rey, solo necesita sumar un 36% más, es decir, cinco, para conseguirlo matemáticamente.

La campaña pasada, el Baskonia, acabó en la octava posición con 19 victorias; el UCAM fue noveno con diecisiete. En la 2023-2024, la del subcampeonato de los universitarios, también el último clasificado para las eliminatorias por el título, el Baxi Manresa, acabó con 19. Los murcianistas fueron quintos con 21, un récord histórico que están en disposición de superar esta campaña.

La plantilla del UCAM, en el celebración del subcampeonato de liga / Juan Carlos Caval

Más atrás, en la 2022-2023, el listón estuvo más bajo. El Valencia Basket entró en el play off necesitando solo un 50% de victorias. Acabó con 17, solo una más que el UCAM, que volvió a ser noveno. Con la misma cifra se metió en la 2021-2022 el Gran Canaria, una liga donde los murcianos fueron décimos con 16.

En la 2020-2021, en una competición con diecinueve equipos, ni siquiera hicieron falta 19 victorias, sino una menos, 18, para que el Gran Canaria estuviera entre los ocho elegidos. En ese curso, el UCAM acabó duodécimo con 16.

Noticias relacionadas

La 2019-2020 no sirve como referencia porque la liga se paralizó tras la vigésimo tercera jornada por el coronavirus. De las últimas, ha sido la peor del UCAM, que cuando se paró el torneo era decimosexto, a un puesto del descenso, con solo 7 victorias.