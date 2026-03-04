Baloncesto
Roberto Blanco: "Este equipo tiene mucho que decir todavía"
El nuevo técnico del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB acepta el reto de la salvación
Después de una rápida negociación que le ha traído desde Rumanía de vuelta a «su liga», Roberto Blanco ya se pronuncia en albinegro. El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB pudo por fin presentar a su nuevo entrenador ante los medios de comunicación en rueda de prensa para dar por iniciada esta nueva etapa que tiene el propósito principal de intentar salvar la categoría en Primera FEB.
El técnico explicó con una sonrisa cómplice cómo fue la negociación con el equipo albinegro. "Fue una locura, muchas emociones, sensaciones, y una auténtica montaña rusa de conversaciones, de deseo, y de creer que era la oportunidad de venir a la liga que conozco bastante bien", comentó. "Me viene el hecho de poder demostrar que esta liga es mi liga a día de hoy y que soy un entrenador más que válido para la categoría", añadió el cacereño.
Narró Blanco su reciente experiencia en el extranjero. "En Rumanía ha sido un año y medio sensacional, increíble, incluso con los problemas de este año con la destitución de Arturo [Álvarez], que creo que hizo un trabajo increíble allí durante todo su tiempo", manifestó. "Pero siempre tuve claro en mi cabeza que quería volver", dijo.
También explicó el entrenador sus motivos para aceptar el reto que le propone el Caesa Cartagena. "Me da mucho respeto por lo que ha hecho este club en los últimos años, pero, sin duda, creo que ha sido una decisión acertada. Estoy ilusionado de venir aquí e intentar demostrar que este equipo tiene mucho que decir todavía", expresó.
Se pronunció el cacereño sobre las sensaciones que le ha aportado el vestuario a su llegada. "Veo a un equipo con ganas de salir de ese bloqueo que tiene", afirmó en primera instancia. "Les dije que este equipo va a sacar adelante esta competición. El equipo tiene miembros para poder salir adelante de una situación que no es catastrófica", aseguró Blanco. "Hay que intentar limpiar esa cara de tristeza, de miedo, de atenazado, de nervios y de frustración y sacar lo que cada uno tiene", manifestó.
Roberto Blanco, que llegó el pasado martes a Cartagena, va a tener en total cuatro días para preparar el partido frente al Oviedo, una circunstancia que el entrenador considera difícil. "Es complicado, pero creo que aquí hay un staff sensacional. Toda la información que me han transmitido ha sido muy valiosa para mí. He acotado mucho lo que tenemos que hacer en ataque y en defensa, pero no tenemos miedo. No es fácil, pero es mi trabajo", concluyó el nuevo entrenador albinegro.
