Fútbol

Real Murcia: Dos partidos de sanción para Palmberg por su expulsión ante el Villarreal B

El centrocampista brasileño se perderá los encuentros ante el Atlético Sanluqueño y Marbella en la Nueva Condomina

Joao Pedro Palmberg, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento este curso. / | PRENSA REAL MURCIA

José Pablo Guillén

El Juez Único Disciplinario ha sancionado con dos partidos de suspensión al centrocampista Joao Pedro Palmberg, del Real Murcia, tras su expulsión en el empate frente al Villarreal B del pasado domingo (1-1). Un castigo que impedirá que el jugador brasileño dispute los encuentros de este viernes (19.00 horas) ante el Atlético Sanluqueño y del próximo miércoles ante el Marbella, ambos en la Nueva Condomina.

Su ausencia obligará al recién llegado Curro Torres, por el que había apostado en su primer once inicial a los mandos del Real Murcia, a recomponer el centro del campo. Esta sanción llega después de que Palmberg fuera expulsado el pasado domingo ante el filial del Villarreal, cuando en el minuto 59 intentó controlar un balón suelto elevando demasiado la pierna e impactando en el local Gaitán. "Dos partidos de suspensión por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del/de la ofendido/a", ha expresado el comunicado.

