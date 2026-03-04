Fútbol
Real Murcia: Dos partidos de sanción para Palmberg por su expulsión ante el Villarreal B
El centrocampista brasileño se perderá los encuentros ante el Atlético Sanluqueño y Marbella en la Nueva Condomina
El Juez Único Disciplinario ha sancionado con dos partidos de suspensión al centrocampista Joao Pedro Palmberg, del Real Murcia, tras su expulsión en el empate frente al Villarreal B del pasado domingo (1-1). Un castigo que impedirá que el jugador brasileño dispute los encuentros de este viernes (19.00 horas) ante el Atlético Sanluqueño y del próximo miércoles ante el Marbella, ambos en la Nueva Condomina.
Su ausencia obligará al recién llegado Curro Torres, por el que había apostado en su primer once inicial a los mandos del Real Murcia, a recomponer el centro del campo. Esta sanción llega después de que Palmberg fuera expulsado el pasado domingo ante el filial del Villarreal, cuando en el minuto 59 intentó controlar un balón suelto elevando demasiado la pierna e impactando en el local Gaitán. "Dos partidos de suspensión por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del/de la ofendido/a", ha expresado el comunicado.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- La MU-33 amanece con retenciones de hasta 8 kilómetros
- La guerra en Irán disparará el precio de la gasolina y el diésel para los murcianos
- Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea y le enseña la puerta de salida