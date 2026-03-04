El Real Murcia no da con la tecla ni con tres entrenadores ni con 36 jugadores

Lo de ‘entrenador nuevo, victoria segura’ no se cumplió con Curro Torres. El nuevo técnico del Real Murcia se tuvo que conformar con un empate en su debut. El 1-1 frente al Villarreal B solo hace alargar una crisis deportiva que se reanudó con el comienzo de 2026, pero que realmente viene arrastrándose desde el inicio de temporada. De hecho los números del conjunto murcianista son los peores desde que compite en Primera RFEF. Llegados al último tramo de la liga, nunca había sumado tan pocos puntos, y eso que la campaña 2023-2024, con Munúa y Alfaro, tampoco fue para tirar cohetes.

Y cuando las victorias no llegan hay que buscar la raíz del problema, y la raiz del problema en el Real Murcia parece clara. Porque en 25 jornadas disputadas el conjunto grana no ha repetido ni una vez once. Veinticinco alineaciones distintas, porque no dio nunca con la tecla Joseba Etxeberria y tampoco lo logró nunca Adrián Colunga, pese a que en noviembre y diciembre se encadenaron varias jornadas ilusionantes.

Si en la defensa nunca ha existido regularidad ha sido por las lesiones, y si el Real Murcia no tiene un centro del campo que sea recitado de memoria por sus aficionados es por la falta de efectivos, por un lado, y por la baja forma de los que forman parte de la plantilla. Muchas más variantes hay en ataque, sin embargo, el gran esfuerzo realizado el pasado verano en el mercado de fichajes, ha quedado en saco roto, porque futbolistas como Álvaro Bustos y Ekain están pasando completamente desapercibidos, y otros como Schalk y Zeka ya no forman parte ni de la plantilla.

Este pasado domingo, en el debut de Curro Torres en el banquillo, el Real Murcia alineó su once número 25, todos ellos diferentes. En este caso la novedad fue el estreno de Jon García en el centro de la defensa, lo que llevó a Óscar Gil a adelantar su posición al centro del campo, donde hizo pareja con Palmberg, futbolista que nunca convenció a Etxeberria y a Colunga.

La misión de Curro Torres, el tercer entrenador, es que por fin el Real Murcia tenga un once definido. Veremos si lo consigue. Por el momento, este próximo viernes, no podrá mantener su apuesta. La baja de Palmberg por sanción, fue expulsado en Castellón, ya obligará al valenciano a cambiar su apuesta inicial. Habrá que ver si esa es la única variación o si hay más caras nuevas en el once para recibir al Sanluqueño.

Sin Palmberg, Curro Torres empieza con los mismos problemas que Colunga y Etxeberria, que tampoco lograron dar continuidad a sus onces. El primero, que en sus primeras jornadas apenas pudo repetir por las lesiones, perdió un poco los papeles en el comienzo del año, influido por un lado por la falta de resultados y por otro por la llegada de nuevos fichajes. El querer incorporar de forma rápida a los refuerzos invernales fue condenando poco al poco al ovetense, despedido después de la victoria del FC Cartagena en el derbi de Nueva Condomina.

Siete bajas en enero

Aunque todavía quedan trece jornadas por delante, el Real Murcia ya ha utilizado hasta 36 jugadores en esta liga. Algunos de esos futbolistas, como Andrés López, Cadorini, Schalk o Zeka, ya no forman parte de la plantilla al ser descartados en enero; otros, como Óscar Gil, Jorquera, Narro, Jon García o Juanto Ortuño, llegaron en ese mercado invernal. Y luego están los casos de Saveljich y Antxón Jaso, sin ficha al ser dados de baja por estar lesionados.

Esas bajas en la defensa también han obligado a tirar del filial. De ahí subió Héctor Pérez, indiscutible en el once de Colunga hasta que se lesionó a principios de enero. Y otro del Imperial que también ha sumado bastantes minutos es el también central Jorge Pérez. Más testimoniales han sido los casos de Rubén Vila, Adebayo, Sylla, Izan y Sarabia.

Jugadores, jugadores y jugadores, pero no solo no llegan los resultados, es que el Real Murcia lleva todo lo que va de liga sin ser protagonista en el terreno de juego. Quitando detalles con los que ha logrado ganar partidos, pocas veces ha impuesto su dominio independientemente del rival.