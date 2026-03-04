XI Carrera de la Mujer de Murcia
La mejores runners de la Región no se quieren perder la Carrera de la Mujer
Marta Belmonte, Almudena García y María Alburquerque, que ya tienen en su palmarés el triunfo absoluto en la prueba, estarán el domingo en Murcia
Entre las cinco mil inscritas que el próximo domingo 8 de marzo estarán en la Carrera de la Mujer de Murcia, que desde hace once años promueve el Diario La Opinión, hay participantes de todo tipo. La mayoría se calzarán las zapatillas y se lanzarán a completar los cinco kilómetros del recorrido con el único afán de pasar una jornada lúdico deportiva con sus amigas. Pero también habrá un grupo compuesto por las mejores runners de la Región, mujeres acostumbradas a competir un fin de semana y otro también en las decenas de pruebas que han profilerado por toda la geografía de la Comunidad Autónoma en la última década.
Varias campeonas de la prueba volverán a repetir con el afán de subir a lo más alto del podio. Entre ellas está la lorquina afincada en Murcia Marta Belmonte, ganadora en 2025, quien pese a superar recientemente una lesión, una fractura de cadera por la que tuvo que ser intervenida, hace dos semanas logró un tercer puesto en el Duatlón de Lorca. Belmonte atesora un gran palmarés, con victorias en las pruebas más importantes de la Región tanto de atletismo como de triatlón. También estará en la línea de salida la murciana María Martínez Alburquerque, quien en 2023 fue la primera en levantar la cinta de llegada. Campeona de España de cross en su juventud, durante algunos años se alejó de la competición por los estudios, pero en las dos últimas temporadas ha regresado con fuerza.
La murciana del barrio del Carmen Almudena García Victorio fue la triunfadora en 2019, una edición que se celebró bajo un aguacero. La corredora del Puerto de Torrevieja, que también ha logrado algún podio y que el año pasado triunfó en la Carrera Base Aérea de Alcantarilla, será otra de las candidatas al triunfo final. También aspira a estar entre las mejores María López Candela, del Club Atletismo Nogalte, quien fue tercera en 2025 y que llega también a la cita de este domingo por las calles de Murcia en un buen estado de forma.
Sabina Rico Campillo es una todoterreno. Esta profesora puede presumir de ser campeona de Europa máster. Lo consiguió en la modalidad off road. Pero en sus vitrinas cuenta con infinidad de trofeos conseguidos por todo el mundo.
También Ana Isabel Fernández Díaz, de Rajaos Runners, ha confirmado su participación. Esta madrileña afincada en Murcia desde hace veinte años que es Terapeuta Ocupacional de profesión, tiene su palmarés los circuitos CorrePorMurcia, Running Challenge y TTF de la FAMU. Y otra componente del club de Alcantarilla es Maki Ferrándiz, una especialista en carreras de larga distancia que ha participado en campeonatos internacionales para veteranos como componente de la selección española.
Ana de Miguel González de Requena, de los Simplemente Runners, es otra destacada runner de la Región que ha ganado el circuito CorrePorMurcia, entre otro éxitos que figuran en su palmarés. También figuran en la lista de salida participantes de nivel como Marta Alonso, del Ranero Corre, subcampeona del circuito TTF FAMU de 2025; la profesora, DJ y cantante murciana Sara Shiri, quien además de correr el domingo ofrecerá un espectáculo el viernes por la tarde en el Centro Comercial Thader durante la entrega de dorsales; y Silvia García Blanco, que también atesora podios en pruebas de gran prestigio.
Dos cajones de salida
Para velar por la seguridad de todas las participantes, la organización de la Carrera de la Mujer ha decidido establecer dos cajones de salida, uno de las corredoras que competirán y otro para las inscritas que harán los cinco kilómetros andando. La prueba dará comienzo a las diez de la mañana desde la Convalecencia, en la Plaza de la Cruz Roja.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Murcia se consolida como la ciudad de España con mayor dependencia del coche: solo un 13% utiliza el tranvía
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
- La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera
- El puente de la Plaza de España de Cartagena