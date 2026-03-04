La mejores runners de la Región no se quieren perder la Carrera de la Mujer

Entre las cinco mil inscritas que el próximo domingo 8 de marzo estarán en la Carrera de la Mujer de Murcia, que desde hace once años promueve el Diario La Opinión, hay participantes de todo tipo. La mayoría se calzarán las zapatillas y se lanzarán a completar los cinco kilómetros del recorrido con el único afán de pasar una jornada lúdico deportiva con sus amigas. Pero también habrá un grupo compuesto por las mejores runners de la Región, mujeres acostumbradas a competir un fin de semana y otro también en las decenas de pruebas que han profilerado por toda la geografía de la Comunidad Autónoma en la última década.

Eva Maza, Marta Belmonte y María López Candela, las tres mejores de la pasada edición de la Carrera de la Mujer / Juan Carlos Caval

Varias campeonas de la prueba volverán a repetir con el afán de subir a lo más alto del podio. Entre ellas está la lorquina afincada en Murcia Marta Belmonte, ganadora en 2025, quien pese a superar recientemente una lesión, una fractura de cadera por la que tuvo que ser intervenida, hace dos semanas logró un tercer puesto en el Duatlón de Lorca. Belmonte atesora un gran palmarés, con victorias en las pruebas más importantes de la Región tanto de atletismo como de triatlón. También estará en la línea de salida la murciana María Martínez Alburquerque, quien en 2023 fue la primera en levantar la cinta de llegada. Campeona de España de cross en su juventud, durante algunos años se alejó de la competición por los estudios, pero en las dos últimas temporadas ha regresado con fuerza.

María Martínez Alburquerque llegando a la meta de la Carrera de la Mujer en Murcia. / Francisco Peñaranda

La murciana del barrio del Carmen Almudena García Victorio fue la triunfadora en 2019, una edición que se celebró bajo un aguacero. La corredora del Puerto de Torrevieja, que también ha logrado algún podio y que el año pasado triunfó en la Carrera Base Aérea de Alcantarilla, será otra de las candidatas al triunfo final. También aspira a estar entre las mejores María López Candela, del Club Atletismo Nogalte, quien fue tercera en 2025 y que llega también a la cita de este domingo por las calles de Murcia en un buen estado de forma.

Sabina Rico Campillo es una todoterreno. Esta profesora puede presumir de ser campeona de Europa máster. Lo consiguió en la modalidad off road. Pero en sus vitrinas cuenta con infinidad de trofeos conseguidos por todo el mundo.

Ana, Ana Isabel Fernández, Mar Gómez Nicolás y Silvia García Blanco, en la pasada edición de la Carrera de la Mujer / Juan Carlos Caval

También Ana Isabel Fernández Díaz, de Rajaos Runners, ha confirmado su participación. Esta madrileña afincada en Murcia desde hace veinte años que es Terapeuta Ocupacional de profesión, tiene su palmarés los circuitos CorrePorMurcia, Running Challenge y TTF de la FAMU. Y otra componente del club de Alcantarilla es Maki Ferrándiz, una especialista en carreras de larga distancia que ha participado en campeonatos internacionales para veteranos como componente de la selección española.

Ana de Miguel González de Requena, de los Simplemente Runners, es otra destacada runner de la Región que ha ganado el circuito CorrePorMurcia, entre otro éxitos que figuran en su palmarés. También figuran en la lista de salida participantes de nivel como Marta Alonso, del Ranero Corre, subcampeona del circuito TTF FAMU de 2025; la profesora, DJ y cantante murciana Sara Shiri, quien además de correr el domingo ofrecerá un espectáculo el viernes por la tarde en el Centro Comercial Thader durante la entrega de dorsales; y Silvia García Blanco, que también atesora podios en pruebas de gran prestigio.

Dos cajones de salida

Para velar por la seguridad de todas las participantes, la organización de la Carrera de la Mujer ha decidido establecer dos cajones de salida, uno de las corredoras que competirán y otro para las inscritas que harán los cinco kilómetros andando. La prueba dará comienzo a las diez de la mañana desde la Convalecencia, en la Plaza de la Cruz Roja.