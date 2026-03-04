Baloncesto
David DeJulius, el jugador del UCAM que más minutos ha acumulado en las Ventanas FIBA
Con 61 minutos jugados en dos partidos y 26 puntos anotados en cada uno, ha regresado a Murcia el base David DeJulius, el jugador del UCAM que más se ha desgastado durante las Ventanas FIBA. En sus estreno con Eslovaquia en los encuentros de clasificación para el Eurobasket 2029, el ya jugador comunitario también ha promediado 7 asistencias y 5 triples. Asimismo, el pívot Eamnuel Cate brilló en el triunfo de Rumanía ante Portugal con 14 puntos y 9 rebotes en 33 minutos.
Asimismo, el alero sueco Will Falk jugó con Suecia, donde coincidió con Ludde Hakason en los dos enfrentamientos ante la Estonia de Sander Raieste. En el primero, que acabó con derrota, jugó casi 22 minutos, en los que anotó 6 puntos y capturó en 2 rebotes. Pero en el segundo, donde los suecos triunfaron a domicilio, aportó 11 puntos y 7 rebotes en 24 minutos. En ambos formó parte del quinteto titular. Por su parte, Raieste jugó 19:44 en el primero (5 puntos y 3 rebotes) y 18:56 en el segundo (4 y 4).
Por su parte, Letonia, con Sito Alonso como seleccionador, que no pudo contar con Rodions Kurucs pero sí con su hermano Arturs, saldó con derrota sus dos enfrentamientos ante Polonia en estas Ventanas FIBA. En el primero cayó por dos puntos (82-84), y en el segundo la derrota fue más amplia (92-72).
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Murcia se consolida como la ciudad de España con mayor dependencia del coche: solo un 13% utiliza el tranvía
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
- La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera
- El puente de la Plaza de España de Cartagena