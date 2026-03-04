David DeJulius, el jugador del UCAM que más minutos ha acumulado en las Ventanas FIBA

Con 61 minutos jugados en dos partidos y 26 puntos anotados en cada uno, ha regresado a Murcia el base David DeJulius, el jugador del UCAM que más se ha desgastado durante las Ventanas FIBA. En sus estreno con Eslovaquia en los encuentros de clasificación para el Eurobasket 2029, el ya jugador comunitario también ha promediado 7 asistencias y 5 triples. Asimismo, el pívot Eamnuel Cate brilló en el triunfo de Rumanía ante Portugal con 14 puntos y 9 rebotes en 33 minutos.

Asimismo, el alero sueco Will Falk jugó con Suecia, donde coincidió con Ludde Hakason en los dos enfrentamientos ante la Estonia de Sander Raieste. En el primero, que acabó con derrota, jugó casi 22 minutos, en los que anotó 6 puntos y capturó en 2 rebotes. Pero en el segundo, donde los suecos triunfaron a domicilio, aportó 11 puntos y 7 rebotes en 24 minutos. En ambos formó parte del quinteto titular. Por su parte, Raieste jugó 19:44 en el primero (5 puntos y 3 rebotes) y 18:56 en el segundo (4 y 4).

Will Falk, en uno de los dos partidos de Suecia ante Estonia / FIBA

Por su parte, Letonia, con Sito Alonso como seleccionador, que no pudo contar con Rodions Kurucs pero sí con su hermano Arturs, saldó con derrota sus dos enfrentamientos ante Polonia en estas Ventanas FIBA. En el primero cayó por dos puntos (82-84), y en el segundo la derrota fue más amplia (92-72).