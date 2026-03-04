Carrera de la Mujer
Daniel Tárraga, un campeón de España en el equipo de voluntarios
El deportista paralímpico será uno de los más de cien jóvenes que participarán en las labores organizativas de la cita lúdico deportiva
La Carrera de la Mujer de Murcia sale adelante gracias a la masiva respuesta de la ciudadanía de la Región, los patrocinadores y colaboradores y, sobre todo, los voluntarios que trabajarán hasta el próximo domingo para que todo el plan desarrollado durante meses por el equipo organizativo se lleve a la práctica. Más de un centenar de chicas y chicos que estudian en la Universidad de Murcia, se han incorporado a ese grupo humano promovido por UMUSport y de Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia. A esos voluntarios que estarán trabajando el domingo en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja, se suman integrantes del club de rugby Cuder Murcia, así como otras personas que de forma altruista quieren poner su granito de arena. Y entre estas últimas estará un campeón de España de lanzamiento de peso, Daniel Tárraga, un deportista paralímpico hecho a sí mismo.
Tárraga nació en Varsovia, pero fue adoptado cuando tenía cinco años junto a su hermana Verónica por una familia de San Pedro del Pinatar. Entonces vivía en un centro de acogida, desde donde emprendió un viaje hasta la Región que cambió radicalmente su vida. «En el centro de acogida me daban la comida justa, solo una al día, y pasábamos mucha hambre. Salía a buscar todos los días en las papeleras para poder comer algo», recuerda de su infancia.
Desde que llegó a nuestro país empezó a practicar deporte y se adentró muy pronto en el atletismo. Ha participado en varios Campeonatos de España -ahora se está preparando para el que se celebrará en mayo en Canarias-, en los que ha logrado éxitos en varias modalidades, destacando especialmente en lanzamiento peso. Tárraga, que se casó recientemente, trabaja en los supermercados superDumbo, donde es querido por todos sus compañeros, para los que siempre tiene una sonrisa y apoyo.
