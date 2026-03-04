La Carrera de la Mujer de Murcia comienza la cuenta atrás

La undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia, que se disputa este domingo a partir de las diez de la mañana, inicia este jueves por la tarde la cuenta atrás. Pero el trabajo del equipo de organización y las voluntarias de la cita, procedentes en su mayoría de la Universidad de Murcia a través del grupo UMUSport y la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, ya comenzó este miércoles preparando las bolsas de la corredora. Será a partir de este jueves por la tarde, a las cinco, cuando todas las inscritas podrán acudir al Parque de La Noria del Centro Comercial Thader para recoger todo el kit y ese dorsal que portarán este 8M.

La bolsa de la corredora llega un año más repleta de obsequios. La mochila vuelve a ser en esta edición de Caja Rural Central, que se mantiene fiel entre los patrocinadores de la carrera. Además, todas las inscritas se llevarán una preciosa camiseta diseñada y elaborada por la empresa murciana Argius. Además, son muchos los productos que contendrá esa mochila que también servirá para llevar el domingo todo lo necesario. Alma Secret, una empresa de la Región de cosmética natural, orgánica y de alta gama, que combina la herencia farmacéutica, que data de 1982, con la innovación científica, ha querido tener un detalle con las corredoras, obsequiándoles con un contorno de ojos y una pulsera personalizada. Asimismo, Tahe, una reconocida marca española de cosmética profesional, especializada en productos de peluquería, estética y belleza desde 1962 que tiene su sede en Alhama de Murcia, también se ha incorporado este año a la cita regalando un gel hidroalcohólico de 200 mililitros. Esta firma también desarrolla y fabrica productos de alta calidad para el cuidado del cabello y la piel, destacando por su innovación y presencia internacional en más de 55 países.

Productos que contienen la mochila de la Carrera de la Mujer / L.O.

Otra empresa murciana de prestigio, Hefame, ofrece tres sobres de crema dentro de la mochila. Y Juver obsequia a todas las participantes con un litro de sus zumos para poder reponer fuerzas después de un entrenamiento. Asimismo, las barritas de Hero no podían faltar para tener energía para la carrera del domingo.

A su vez, otros patrocinadores ofrecen ofertas en los flyers que las inscritas encontrarán en la mochila. Alma Secret llega con descuentos en sus productos al margen del contorno de ojos; Gougo invita a participar en un concurso que tiene como premio una noche en el hotel Thalasia; La Boca Te Lía, como ya hizo el año pasado, también reparte descuentos en sus establecimientos; y a través del Centro Comercial Thader, que se está volcando con la carrera, se han sumado al kit firmas como Intersport, con 5 euros de descuentos en sus tiendas, o La Mafia, que invita a una botella de lambrusco, un menú piccolino, un rosso diverso o un postre para compartir por comer o cenar en sus restaurantes.

Los horarios

Esta jueves por la tarde, a las cinco, en la Plaza de la Noria, con fácil acceso para todas, se encontrarán los stand para recoger el kit completo. El horario es de 17:00 a 21:00; el viernes 6, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y el sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Las 6.500 plazas de aparcamiento con las que cuenta el centro comercial son gratuitas. Todas las participantes inscritas de fuera de Murcia y también de las pedanías tendrán de esta forma fácil acceso, además de poder disfrutar de todas las oportunidades que ofrece el centro comercial y de ocio, donde hay tiendas de ropa deportiva, moda, supermercados, restauración y cines, entre otros servicios.

Además, Thader ha preparado diversas actividades para que la entrega de dorsales se convierta en una gran fiesta, y la organización de la carrera también ha sumado la actuación de la DJ y cantante Sara Shiri, que también es corredora y el domingo estará en la prueba, que llevará a cabo esta artista murciana mañana viernes a partir de las seis de la tarde. n