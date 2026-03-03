Baloncesto
Will Falk crece con Suecia ante la Estonia de Raieste
El alero del UCAM Murcia brilla juega más de veinte minutos en los dos partidos con su equiop nacional
Ayer acabó el periplo de varios jugadores del UCAM Murcia con sus selecciones en las Ventanas FIBA. Y uno que ha confirmado el crecimiento que está experimentando este curso con el conjunto universitario es el alero sueco Will Falk. Su selección, Suecia, donde coincidió con Ludde Hakason, vivió dos enfrentamientos ante la Estonia de Sander Raieste. En el primero, que acabó con derrota, jugó casi 22 minutos, en los que anotó 6 puntos y capturó en 2 rebotes. Pero en el segundo, donde los suecos triunfaron a domicilio, aportó 11 puntos y 7 rebotes en 24 minutos. En ambos formó parte del quinteto titular. Por su parte, Raieste jugó 19:44 en el primero (5 puntos y 3 rebotes) y 18:56 en el segundo (4 y 4).
Por su parte, Letonia, con Sito Alonso como seleccionador, que no pudo contar con Rodions Kurucs pero sí con su hermano Arturs, saldó con derrota sus dos enfrentamientos ante Polonia en estas Ventanas FIBA. En el primero cayó por dos puntos (82-84), y en el segundo la derrota fue más amplia (92-72).
Asimismo, David De Julius se estrenó con Eslovaquia, por lo que ya es considerado jugador comunitario, con 26 puntos en el triunfo ante Kosovo.
