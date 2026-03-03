Sara Shiri pondrá la música en la entrega de dorsales en Thader

La entrega de dorsales de la Carrera de la Mujer de Murcia, que se realizará en cinco turnos comenzando el jueves a las cinco de la tarde, contará en esta edición con varias actos paralelos desarrollados por el Centro Comercial Thader. Pero la organización de la prueba también ha sumado a los mismos una actuación a cargo de Sara Shiri Lozano, una cantante y DJ murciana, gran aficionada al running que también participará en la prueba del domingo. Será el viernes por la tarde cuando Sara, una corredora con un gran palmarés que ha sido subcampeona de la liga Running Challenge, se pondrá a los mandos para amenizar con música la entrega de dorsales y el completo kit de la corredora.

Sara Shiri Lozano / L.O.

Sara Shiri es una artista que domo DJ ha pinchado en varias salas de referencia, festivales y chiringuitos de verano: «Mi estilo es versátil y siempre intento que no deje indiferente a nadie», afirma. En su repertorio hay música de todo tipo, como pop, rock, clásicos de los 80 y 90, bases house, indie, deep house, remember y un sinfín más, «pero nada de reggaetón», dice. Además, como cantante también se ha prodigado en locales de moda: «Tengo temas propios, aunque versiono otros clásicos conocidos de artistas como La Oreja de Vang Gogh, entre otros, y siempre dejo espacio al final para hacer de DJ con el resto del grupo, dando un toque diferente al show», porque afirma que «la experiencia es fundamental, pero hay cosas innatas, y es ahí donde está la esencia del artista». A Shara, una artista versátil, se la puede encontrar en instagram (shira_fussion), facebook, mixcloud y youtube.