La Región de Murcia acogerá diecisiete grandes competiciones de vela en 2026

La Región de Murcia acogerá durante 2026 un programa de vela compuesto por diecisiete grandes eventos oficiales de vela, que serán cinco competiciones nacionales, seis Campeonatos de Europa, cuatro regatas internacionales y dos pruebas de circuito internacional de élite, con sedes principales en Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Se trata, en palabras de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, del "mayor y mejor calendario de competiciones de vela de la historia de la Región, con un total de 17 grandes eventos que nos sitúan como uno de los principales polos náuticos del sur de Europa".

La consejera presentó este programa, acompañada por el presidente de la Federación de Vela de la Región, Arturo García, y representantes de los ayuntamientos que han colaborado en la confección de este calendario, que brinda a la Región la posibilidad de "impulsar su posicionamiento como destino deportivo y turístico de primer nivel".

Carmen Conesa aseguró que es "una apuesta que cuenta con los mejores pronunciamientos, por las instalaciones deportivas y alojativas de que disponemos, por la bonanza climatológica de la que gozamos y por la acreditada experiencia organizativa de la que podemos presumir. Pero también por disponer de un espacio tan singular y tan propicio para la práctica de la vela como el Mar Menor".

Conforme a las estimaciones, el conjunto de las pruebas previstas atraerá a más de 2.300 regatistas, junto a entrenadores, equipos técnicos y profesionales de la organización, que pueden generar cerca de 30.000 pernoctaciones y un impacto económico directo superior a seis millones y medio de euros, "afianzando la desestacionalización turística y dinamizando sectores clave como la hostelería y el comercio, por lo que no solo estamos ante una gran cita deportiva, sino también ante una potente herramienta de desarrollo turístico y económico".

La consejera puso el acento, como pieza clave para el desarrollo de la estrategia de atraer visitantes a través de grandes eventos, en este caso náuticos, en el Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia (CAR), ubicado a orillas del Mar Menor; "un activo estratégico que se consolida como referencia nacional e internacional para la preparación de regatistas y equipos técnicos y con una gestión orientada a la excelencia, lo que lo convierte en polo de atracción para selecciones, equipos profesionales y concentraciones de alto nivel. Un espacio que no solo impulsa el rendimiento deportivo, sino que actúa como motor de innovación, formación y transferencia de conocimiento hacia el deporte base y los clubes de toda la Región".

Este liderazgo deportivo "se traduce también en un legado estructural para el deporte regional, fortaleciendo el deporte base, la formación de técnicos y la proyección de jóvenes talentos murcianos en el ámbito nacional e internacional", señaló Carmen Conesa.

Todo el calendario 2026 se desarrolla bajo el marco de la estrategia ‘Mar Menor, Sailing Sea’, una iniciativa pionera alineada con los estándares de ‘world sailing’ y los objetivos de desarrollo sostenible, que convierte al Mar Menor en un laboratorio internacional de vela sostenible.

De este modo, el Gobierno regional refuerza su compromiso con la protección del Mar Menor, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en cada evento y consolidando el CAR de la Región de Murcia como eje de excelencia deportiva y responsabilidad ambiental. "Este calendario es un proyecto de Región que combina deporte, turismo, desarrollo económico, proyección internacional y responsabilidad ambiental, y que ha de conducirnos, viento en popa a toda vela, hacia un horizonte de excelencia deportiva, sostenibilidad y futuro", concluyó la consejera.

El calendario de competiciones

El calendario de pruebas lo abrieron en febrero el Campeonato de España ILCA4, disputado en el CAR, y la Regata Flamingo, prueba internacional celebrada en el Club Náutico Villa de San Pedro del Pinatar. El siguiente, este mes de marzo, será la Regata Internacional ETF26, en el CAR, a la que seguirán, en abril, tres pruebas más: la Copa de España de Snipe, en Cartagena (Club Náutico Los Nietos); Europa Cup ILCA4-6-7, en el CAR, con 291 regatistas; y el Campeonato de Europa ILCA4, también en el CAR y que se prevé el más concurrido, con 444 regatistas y más de 10.400 pernoctaciones.

Llegarán en mayo el Campeonato de Europa Funboard, en el CAR; y entre finales de mayo y primeros de junio, el Campeonato de Europa de Clase A, también en el CAR. Ya en julio, será el turno de los Campeonatos de España y de Europa de WASZP, ambos en el CAR Región de Murcia. En septiembre se celebrará el Campeonato de España de Finn; el de Europa de Funboard; y el de España de Catamarán, todos en el CAR, mientras que en octubre tendrá lugar el de Europa de Finn Master. Cerrarán el año tres pruebas internacionales: en noviembre, la 44 Cup, en Cartagena; y en diciembre, el Trofeo Armada Snipe, en San Javier (Santiago de la Ribera), y el ILCA Mar Menor, en el CAR.