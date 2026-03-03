El Real Murcia, de hacer pagar a sus abonados, a las rebajas

No da una el Real Murcia en lo deportivo, pero en el día a día en las oficinas del club tampoco van mucho mejor las cosas. Porque cada vez que alguien mueve un dedo solo consigue provocar el enfado de los abonados del club. Ni en la temporada que se están batiendo récords por la venta de los carné, la entidad murcianista ha vuelto a las andadas premiando los no habituales, y lo hace solo unos días después de obligar a sus propios socios a pasar por taquilla para poder asistir al derbi frente al FC Cartagena.

Pues de la jornada de pago establecida con motivo del duelo regional del pasado 22 de febrero, el Real Murcia ha pasado directamente a las rebajas. Después de castigar a sus socios haciéndoles pagar entre 13 y 17 euros dependiendo de la zona del campo, los responsables del club grana tuvieron ayer la idea de lanzar una promoción que premia al público general. Y es que cualquiera podrá acudir a los dos próximos partidos en casa -el viernes ante el Sanluqueño y el miércoles de la semana que viene contra el Marbella- por solo diez euros, o lo que es lo mismo, cinco euros por cada entrada.

Nada más conocerse la promoción, muchos abonados del Real Murcia utilizaron las redes sociales para mostrar su malestar, insistiendo en que hace solo dos semanas tuvieron que pasar ellos por taquilla para acudir al duelo más interesante de toda la temporada y en el que Felipe Moreno descartó poner precios asequibles para garantizarse una gran taquilla.

Después de tres taquillazos

Pero ese derbi regional no es el único en el que los socios granas han tenido que rascarse el bolsillo esta temporada. Porque también lo hicieron con motivo de los partidos coperos frente al Cádiz y contra el Betis. Para ver la eliminatoria ante los gaditanos, los aficionados con carné tuvieron que pagar 10 euros, mientras que los precios para la visita de los de Pellegrini a Nueva Condomina se elevaron hasta los 15 euros en fondos, 18 euros en lateral y 20 en tribuna preferente.

Pese a ser encuentros no incluidos en el carné adquirido en verano, los abonados no dudaron en responder. Tampoco influyó como se vio en el derbi la mala racha de los murcianistas, que en este 2026 solo han ganado un partido, y fue el que se jugó el 4 de enero frente al Sanluqueño.

Más público, menos puntos

Pero una temporada más, cuando la competición entra en la recta final, Felipe Moreno inicia la campaña de rebajas, lanzando descuentos en las entradas para el público general, sin tener en cuenta que eso deprecia a los propios abonados, que no dudan en responder cada verano pese a la falta de éxitos deportivos. Además, el club ha obviado que en ocasiones anteriores estas iniciativas han perjudicado más que ayudado al equipo, un equipo que, independientemente del año, no es capaz de responder cuando en las gradas se consigue una gran afluencia de público.

Pues obviando ese detalle importante, el Real Murcia, que está obligado a ganar los dos próximos partidos para alejarse de la zona de descenso, ha decidido animar la afluencia de público a Nueva Condomina. Porque esta promoción, denominada ‘Juntos multiplicamos’, incluye el encuentro de este viernes frente al Sanluqueño (19.00 horas) y el choque del miércoles 11 de marzo contra el Marbella (19.00 horas), partido que en su momento se aplazó por las condiciones climatológicas.

Habrá que ver cómo acaba respondiendo el publico general, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo el equipo grana está en plena crisis de resultados. Después del empate de este domingo frente al Villarreal B, ya se encadenan siete jornadas sin ganar -solo se han sumado tres puntos de 21 posibles-.