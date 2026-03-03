Pablo Carreño, Roberto Carballés y Kei Nishikori, entre las figuras más prestigiosas del Challenger de Murcia 2026

El Real Murcia Club de Tenis 1919 vuelve a acoger el Challenger de Murcia por séptima vez en su historia. Entre el 15 y 22 de marzo, tenistas del más alto nivel del circuito se darán cita en las instalaciones murcianas para luchar por uno de los primeros títulos de la gira de tierra batida.

La lista provisional de jugadores inscritos deja nombres de conocido prestigio, como Pablo Carreño, bronce en los J.J.O.O de Tokyo y ex-top10 en el ránking ATP. El asturiano, que ya participó en la edición pasada, ocupa actualmente la posición nº124.

Uno de los tenista más destacados a nivel nacional en los últimos años y ganador del torneo en 2019, Roberto Carballés, también vuelve a Murcia en busca de recuperar sensaciones y posiciones en la clasificación.

Los dos principales cabezas de serie (con ránking más alto) son Jesper De Jong (89) y Carlos Taberner (97). Casualmente se trata de la final del torneo en 2025, en la que venció el valenciano 7-6, 4-6 y 6-2.

Pablo Llamas e Ivan Gakhov, tenistas del RMCT 1919, serán los dos representantes que, hasta el momento, participen el cuadro principal del torneo. Otras promesas a seguir son Villius Gaubas y Justin Engel, que pueden convertirse en las revelaciones de la semana.

Lista provisional del cuadro principal al completo 1. Jesper De Jong (89)

2. Carlos Taberner (97)

3. Vilius Gaubas (107)

4. Jan Choinski (121)

5. Pablo Carreno Busta (124)

6. Elmer Moller (127)

7. Sebastian Ofner (132)

8. Andrea Pellegrino (137)

9. Daniel Merida (143)

10. Francesco Passaro (144)

11. Roberto Carballes Baena (164)

12. Elias Ymer (190)

13. Justin Engel ( 193)

14. Pablo Llamas Ruiz (194)

15. Gilles Arnaud Bailly (211)

16. Marco Cecchinato (217)

17. Max Houkes ( 238)

18. Alejandro Moro Canas (245)

19. Filip Cristian Jianu (248)

20. Kimmer Coppejans (252)

21. Ivan Gakhov (253)

Todavía quedan puestos sin asignar, que serán ocupados por los clasificados en la fase previa o por invitación (Wild Card)

Kei Nishikori, el mejor tenista asiático de la historia

También se ha publicado la lista de aquellos jugadores que, por ránking, se han quedado fuera del cuadro principal y esperan a posibles bajas para entrar en él.

Uno de los casos más llamativos es el de Kei Nishikori. El tenista japonés ocupa la posición nº 282 del ránking y es denominado como uno de los "alternates". Tendrá que esperar para saber si puede jugar el Challenger de Murcia directamente desde el cuadro principal. El asiático llegó a ser el nº 4 del mundo y fue finalista del US Open en 2014.

Lista provisional de "alternates" 1. Edas Butvilas (254)

2. Pol Martin Tiffon (256)

3. Mikhail Kukushkin (266)

4. Nikolas Sanchez Izquierdo (275)

5. Kei Nishikori (282)

6. Sumit Nagal (286)

7. Petr Brunclik (288)

8. Benjamin Hassan (289)

9. Fabrizio Andaloro (290)

10. Norbert Gombos (296)

El ganador del Challenger de Murcia se llevará 75 puntos, suponiendo un gran salto en el ránking y la posibilidad de consolidarse en el circuito ATP.