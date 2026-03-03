La Federación Murciana, subcampeona de la Copa del Rey y la Reina

La Federación de Lucha de la Región de Murcia firmó una actuación histórica en la Copa del Rey y de la Reina de Luchas Olímpicas, que se celebró San Javier. La competición, una de las más relevantes del calendario nacional, reunió a los mejores deportistas del país en las modalidades de lucha grecorromana, libre olímpica y lucha femenina. La Federación Murciana logró la segunda posición en la clasificación general por autonomías, así como en grecorromana y femenina. Por clubes, La Palestra logró el subcampeonato general además del tercer puesto en grecorromana, el segundo en libre olímpica y el primero en femenina.

A nivel individual sumó ocho medallas, cuatro de plata y otras tantas de bronce, además de varios puestos de finalista que consolidan el crecimiento de la Comunidad en el ámbito nacional. Los deportistas que subieron al podio fueron, en grecorromana, Carlos Vives Gil, plata en 60 kilos; Félix Jesús Ruiz Valera, bronce en 67; Mohamed Amin Mainich Housni, plata en 97; Alejandro Díaz de Tomás de Tomás, bronce en 130; en libre olímpica, Alberto Martínez Navarro, plata en 125; y en lucha femenina, Olga Sánchez Sánchez, plata en 57; Carlota Prendes Larios, bronce en 50; y Brithany Desiree Luzuriaga Fiallos, bronce en 76. Asimismo, lograron puestos de finalistas Leo Roche Sánchez, Cristian García Ros, José Miguel Martín Rosales, Gabriel Afonso Armas, Javier González Lorente, Hugo Cara González, Cecilia García Robles, Encarni Méndez Martín, Celia García-Alcaraz Truchaud y Aya El Gharbi Ben Mohamed.