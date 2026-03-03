Devontae Cacok, el MVP de febrero que sigue elevando su caché

Devontae Cacok llegó al UCAM Murcia CB el pasado verano después de casi veinte meses inactivo y con el único propósito de relanzar su carrera deportiva. Todo eran dudas en torno a su fichaje por esa grave lesión que sufrió cuando jugaba en la Virtus de Bolonia. Pero el estadounidense con pasaporte jamaicano, el ‘cinco’ más bajo de la ACB con solo 2,01 metros de estatura, es uno de los jugadores que más está llamado la atención en la liga. De hecho, ya hay equipos de Euroliga que quieren hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada puesto que el próximo verano acaba contrato.

En febrero, Cacok, que está representado por la agencia Slash Sports, ha elevado más su caché en Europa al convertirse en el MVP de febrero. Esa desconfianza por su estado físico que no tuvo el pasado verano el UCAM, se ha convertido en confianza para sus nuevos pretendientes. Y también complica un poco más su continuidad el próximo curso en el conjunto universitario. En definitiva, una situación similar a la que vivió la entidad con Dustin Sleva, un ala pívot que llegó sin caché a la ciudad y que se fue tras pedir al club un contrato de 500.000 euros que no pudo asumir.

El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, antes de un encuentro en la ACB. / ACB Photo/Pol Huertas

Cacok, el octavo jugador de la historia del club tras John Ebeling, Duane Washington, James Augustine, Clevin Hannah, Askia Booker, James Webb y Marko Todorovic que consigue el MVP del mes en la ACB, ha logrado el galardón gracias a las actuaciones que firmó en los tres partidos que disputó el equipo antes de la Copa del Rey -Barça, Río Breogán y Burgos- que acabaron todos con victoria. En los mismos promedió 22,7 puntos, 5,7 rebotes y 1,3 asistencias para una media de 27 de valoración. Contra los azulgranas jugó 23 minutos, capturó 5 rebotes y aportó 19 puntos; ante los lucenses fijó su tope anotador (24 puntos), así como en recuperaciones (3) y valoración (31); y ante el San Pablo Burgos aportó 21 puntos, uno por cada minuto que estuvo en pista, y 7 rebotes, tres de ellos ofensivos.

Ahora, tras las Ventanas FIBA, llega marzo con duelos importantes para el UCAM Murcia en ACB ante Valencia Basket, este domingo, Dreamland Gran Canaria, BAXI Manresa y Surne Bilbao, además de la eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Europe Cup ante la Reggiana de Troy Caupain, compromisos donde necesita el equipo de la mejor versión de Cacok.