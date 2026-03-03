Charo, una fuerza de la naturaleza: "Llevo a mi perro con la lengua fuera"

Rosario Cuadrado Rodríguez, Charo para los amigos, tiene 84 años. Aún no se ha jubilado. Lo único que ha hecho ha sido dejar de conducir el coche por las noches. Desde su creación en 2016, no se ha perdido ni una sola edición de la Carrera de la Mujer de Murcia, que por undécimo año se disputará este domingo 8 de marzo, con salida y meta en la Convalecencia, en la Plaza de la Cruz Roja. Incluso fue una de las valientes que en 2019, bajo un intenso aguacero, completaron los cinco kilómetros del recorrido: «Recuerdo que me entraba el agua por el cuello y me salía por los tobillos. Por eso, el año pasado, cuando vi que podía llover, me compré un chubasquero de última generación», cuenta esta madrileña que residió en su juventud en Alcalá de Henares y que llegó a La Manga hace varias décadas para pasar quince días de verano. Pero allí encontró el amor y ya no se movió de la Región de Murcia.

Charo ha tenido y sigue teniendo una vida muy intensa. Estudió Magisterio y durante unos años se dedicó a la docencia en Alcalá de Henares, donde fundó un grupo de boy scouts que el pasado fin de semana le rindió un homenaje por el cincuenta aniversario de su creación. «Nos hemos reunido todos después de muchos años. Allí estaban niños que yo tuve en los inicios que ahora son hombres casados. Fue todo muy emocionante», comenta Charo sobre el fin de semana previo a la carrera que ha vivido.

"Mi trabajo me sirve de distracción y encima me encuentro genial" Charo Cuadrado Rodríguez

Ya con tres hijos cursó estudios de psicomotricista en Alicante. Ha vendido pisos en una inmobiliaria y ha desempeñado funciones de comercial en diversas empresas. En la actualidad trabaja a media jornada en una firma que organiza viajes a Reino Unido para escolares: «Hago las reuniones de padres, voy a despedirlos al aeropuerto y algunas veces incluso me voy con ellos», cuenta una mujer de 84 años que tiene una vitalidad de una joven de veinte. «Mi trabajo me entretiene, y como es a media jornada, si no hay reuniones, también tengo tiempo libre. Me sirve de distracción y encima me encuentro genial. Ahora me pillas que acabo de llegar de Alicante de despedir a un grupo. Pudiendo hacerlo y gustándome, ¿por qué no lo voy a hacer?», comenta.

Se quedó viuda joven y con dos hijos

Charo se quedó muy joven viuda de su primer matrimonio. Tuvo que sacar en ese momento dos hijos adelante. Y lo hizo con una sonrisa en el rostro: «Fueron tiempos duros para una mujer sola con dos hijos. Pero salí adelante y siempre dando gracias a la vida aunque a veces me haya dado una bofetada», recuerda una mujer que afirma que «estoy muy contenta de vivir y disfruto cada día. Y cuando hay dificultades, siempre le digo a mis hijos que hay que aprender de las mismas, y que cuando nos pasa algo, siempre es por algo y hay que reflexionar por qué ha ocurrido. En mi vida he tenido una depresión, entre otras cosas, porque no he tenido tiempo para ello; he estado de mala uva algunas veces, por supuesto, como todos. He luchado mucho y he llorado, pero nunca me he venido abajo», comenta Charo, quien rezuma optimismo por todos sus poros. «Ahora miro para atrás y me doy cuenta de que la gente de mi generación vimos hasta el primer programa que pusieron en Televisión Española. He disfrutado de la vida y he aprendido mucho de todo lo que he vivido», asegura la inscrita más veterana de la XI Carrera de la Mujer de Murcia, quien se está preparando a conciencia para la prueba. «Llevo a mi perro con la lengua fuera», termina diciendo.