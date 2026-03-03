Carlos Alcaraz evita a Djokovic hasta las semifinales de Indian Wells

Indian Wells, el conocido como quinto Grand Slam, comienza mañana miércoles, aunque el murciano Carlos Alcaraz no entrará en competición hasta el fin de semana en segunda ronda. El número 1 del mundo ya conoce su hoja de ruta en un torneo que ya ganó tanto en 2023 como en 2024. Y como suele ocurrir en todos los Masters 1000, casi desde el primer día tendrá rivales de entidad. Eso sí, a Jannik Sinner, por su condición de cabeza de serie número 2, no se lo encontrará salvo que ambos lleguen a la final del domingo 15 de marzo.

El estreno del jugador de El Palmar, que está invicto esta temporada después de ganar el Open de Australia y el millonario ATP 500 de Doha, se estrenará al francés Terrence Atmanem, 52 de la clasificación mundial, o el búlgaro Grigor Dimitrov (42). Después, en tercera ronda (domingo o lunes), los potenciales rivales son el argentino Juan Manuel Cerundolo (70), el holandés Botic van de Zandschulp (59) y el francés Arthur Rinderknech (28), al que el murciano derrotó en la primera ronda de Dubai hace dos semanas. En octavos de final aparece el noruego Casper Ruud (13), además del monegasco Valentin Vacherot (26), el portugués Nuno Borges (49) y el kazajistaní Alexander Shevchenko (88).

Alex de Minaur, en cuartos de final

El australiano Alex de Minaur (6) y el tenista de Kazajistán Alexander Bublik (10) son los dos ‘top 10’ que aparecen como potenciales rivales en cuartos de final, donde también se podrían enfrentar el murciano a Cameron Norrie (30) o Matteo Arnaldi (25), entre otros.

El reencuentro con Novak Djokovic (3), al que ya derrotó en semifinales en Australia, podría ser el último escollo de Alcaraz antes de la final en unas semifinales donde también aparecen por el cuadro Daniil Medvedev y Taylor Fritz.