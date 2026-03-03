Beneficiados y perjudicados por el once de Íñigo Vélez en el FC Cartagena

En una de las semanas más intensas del curso para el Fútbol Club Cartagena, Íñigo Vélez, el entrenador que apenas suma semana y media en el cargo, ha instaurado un nuevo orden. Además de modificar la forma de jugar, implantar otra mentalidad en sus jugadores y tratar de imprimir su sello como entrenador, Vélez ha fijado un once bastante definido en los tres partidos que ha dirigido. Su mensaje parece claro. Lo que funciona, no se cambia. Ni siquiera con un partido intersemanal.

Tanto a nivel mental como físico, el último mes ha sido muy complicado en clave albinegra. Tres cambios en el banquillo, inestabilidad institucional, un derbi regional y una semana con tres partidos. Ante este complejo escenario, Íñigo Vélez se encontró frente al reto de reordenar a un equipo que, en su opinión, tiene la calidad suficiente para alcanzar el objetivo fijado a principio de temporada: el play off. El técnico vasco ha cimentado ese orden en una base de jugadores sólida.

Como todo en esta vida, el ‘modus operandi’ de Íñigo Vélez tiene su parte buena y su parte mala. Mientras que algunos jugadores de la plantilla albinegra se han visto favorecidos por su llegada, otros han dado un paso atrás en cuanto a minutos de juego. Unos quince jugadores están en dinámica habitual de juego, ya sea de inicio o desde el banquillo, mientras que otros cinco que tuvieron más peso anteriormente se quedan, por ahora, fuera de los planes del entrenador.

Lucho, inamovible

El once del técnico vasco empieza a definirse en la portería. En sus tres partidos a los mandos, Lucho ha sido inamovible. El colombiano parece la apuesta segura de Vélez. También lo fue para Raúl Guillén durante los dos partidos que duró su interinidad. Por tanto, Iván Martínez suma cinco encuentros sin jugar de manera consecutiva cuando antes había disputado seis al hilo. En la siguiente jornada, frente al Tarazona, se comprobará si Vélez cuenta con sus dos porteros o mantiene a Lucho como titular.

En el centro de la defensa, el exentrenador del Amorebieta también lo tiene claro. Rubén Serrano e Imanol Baz son sus centrales, mientras que Eneko Ebro queda rezagado a una tercera opción que no se contempla ni siquiera por acumulación de minutos. Lo han jugado todo desde la llegada del nuevo entrenador y no parece que haya un cambio próximo. Más variación hay en los laterales, con Nacho Martínez y Nil Jiménez alternándose cuando el segundo ha estado disponible; y Marc Jurado dando descanso a un Dani Perejón titular, normalmente, en la última media hora.

Jules, De Blasis y Luismi, sin competencia

El centro del campo es el pilar que soporta el juego de Íñigo Vélez: Jean Jules, Pablo de Blasis y Luismi no tienen competencia hoy por hoy. El camerunés es su pivote, abarcando toda la medular para dejar espacio creativo al argentino y al español por detrás del ataque. En ese escenario, Alejandro Fidalgo, Pablo Larrea y Edgar Alcañiz se han visto relegados al banquillo.

Fidalgo había sido titular indiscutible con Javi Rey en el doble pivote, haciendo las veces de central incluso cuando se acumularon las lesiones en esa zona. No obstante, desde que llegó Vélez sólo ha jugado el descuento del último partido en un importante descenso de responsabilidad. De igual forma, Larrea salió en el descuento frente al Real Murcia, media hora contra el Sevilla Atlético y ni un minuto ante el Sabadell. Mismo camino que Alcañiz, habitual primer sustituto de Javi Rey y que sólo ha jugado 4 minutos con Vélez.

En ataque es donde suele utilizar Íñigo Vélez sus cambios. Todos los jugadores disponibles han tenido minutos con el nuevo entrenador. Incluido Ander Martín, quien parecía destinado a no jugar más con la camiseta albinegra en enero. Sólo Benito Ramírez, que se recupera de su lesión en los isquiotibiales, se ha mantenido fuera del equipo. Yanis, Ander, Willy Chatiliez, Kevin, Chiki y Ortuño están participando.

De esta forma, el once de Íñigo Vélez comienza a dibujarse. Los resultados respaldan al entrenador, que ha firmado sus tres primeros partidos con dos victorias y un empate en una exigente semana. Restan doce jornadas y el Cartagena persigue un importante objetivo como el de jugar la promoción. Íñigo Vélez ya parece haber escogido a sus jugadores.