El UCAM Murcia vence en Alicante y no se baja de la nube

Lo más destacado de la jornad 22 ocurrió en Alicante, donde el UCAM tuvo que sufrir de lo lindo para traerse los tres puntos que le permiten seguir mirando a la cara a los mejores. Empezó marcando Ros a los nueve minutos. A los 16 marcó el segundo, Saez, y en el descuento el Hércules acortó distancias cuando el equipo de Dani Tomás se había quedado con diez. La gran actuación del meta Rubén Mula evitó males mayores.

Buen punto el logrado por el Murcia Promises en tierras valencianas ante el siempre peligroso Alboraya. Se adelantó el equipo local a los tres minutos, pero el equipo de Mateo Villar no se vino abajo y Alberto Teruel volvió a echarse el equipo a la espalda, logrando empatar en el 36.

El Real Murcia se ha empeñado en seguir complicándose la vida. No pasó del empate ante el Albacete. Kaku adelantó a su equipo y en el 47 empató de cabeza, José Fernández. El local Álvaro Aquino fue expulsado. El equipo de Sergio Campos está a cinco puntos del descenso.

Por último, el Pinatar cosechó un emotivo punto ante el Castellón. No le sirve de mucho, ya que se mantiene a ocho puntos de la salvación, pero da la impresión de que el equipo pinatarense está llegando muy bien al tramo final de la temporada.