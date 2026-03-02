Tres fatídicas milésimas dejan a Quiles sin victoria en Tailandia

Máximo Quiles y Álvaro Carpe acabaron el Mundial de 2025, el primero de ambos en Moto3, en la tercera y cuarta posición de la clasificación general. Con un poco más de regularidad el segundo y de no haberse perdido cuatro pruebas el primero, seguro que habrían estado luchando por el título pese a ser rookies. En 2026, en los test de pretemporada, demostraron que están en el ‘top 5’ de pilotos más rápidos de la categoría. Y en el Gran Premio de Tailandia se confirmaron las expectativas, Quiles, del CFMoto Aspar Team, fue segundo a solo ¡3 milesimas de segundo! del ganador, David Almansa, en un final de foto-finish como tantos que se dan a lo largo del año en la cilindrada pequeña. Carpe rozó podio al acabar cuarto a menos de una décima de segundo de Valetín Perrone. Así es Moto3, una categoría donde las posiciones se deciden por diferencias imperceptibles para el ojo humano.

Almansa y Quiles se escaparon en el ecuador de la carrera. Dejaron la grupo perseguidor, donde se quedó Carpe, a una distancia considerable. El triunfo estaba claro que se iba a decidir entre los dos. Y en la última curva, la 12, de la última vuelta, donde un día de antes se decidió el triunfo de Pedro Acosta en la carrera al sprint de MotoGP, se decidió todo. Quiles le ganó la posición a Almansa a la entrada a la recta de meta, pero éste no perdió los nervios y se emparejó por el interior con él para vencerlo por apenas tres milésimas de segundo.

«He disfrutado mucho de mi primera carrera en Tailandia, aunque ha sido muy difícil por el calor», dijo al final Quiles, quien también explicó que «traté de mantenerme detrás del líder y descansar un poco, pero el ritmo era muy alto. Antes de la última vuelta el neumático trasero me derrapaba mucho y me fui largo. En ese momento tenía claro que tenía que empujar para recortar distancias. Intenté bloquearle en la última curva, pero al final me cazó. Perdí un poco la referencia y pude parar la moto, pero no entiendo cómo me ha pasado al final», relató. No ocultó el joven de 18 años, que tiene entre ceja y ser campeón en 2026 y para ello hay que sumar en todos los grandes premios, que «me dio un poco de rabia el resultado, pero la victoria estuvo muy cerca. Me quedo con lo positivo, que hemos cogido unos buenos puntos y ahora seguiremos trabajando para las próximas carrera».

Carpe, sin neumáticos

Carpe, que fue segundo en los entrenamientos, tampoco logró ganar esa batalla final que mantuvo con Perrone, en su caso por subir al podio: «Ha sido un buen comienzo de temporada, aunque con un sabor agridulce por no haber podido mantenerme en el grupo de cabeza», dijo. Los neumáticos le jugaron una mala pasada y por ello no pudo estar con el dúo de cabeza: «Los neumáticos se desgastaron antes de lo esperado, así que tuve que conformarme con luchar por el podio. Luché hasta el final, pero no pudo ser, así que tendré que centrarme en lo que sucedió durante el fin de semana en general y en las buenas sensaciones que tuve desde el principio. Es un buen punto de partida para buscar la consistencia que quiero lograr a lo largo del año», terminó diciendo.