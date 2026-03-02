Sergio Sánchez y Mónica Belda se coronan en el Regional de XCM

Sergio Sánchez y Mónica Belda se coronaban como los reyes del pico más emblemático de la comarca del Noroeste 2026. El Buitre BTT congrego a cerca de 400 ciclistas, en una prueba que fue Campeonato Regional XCM. Sobre una distancia de 43 kilómetros y desnivel positivo de 1350, los corredores tuvieron la oportunidad de disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece este recorrido, con el pico de El Buitre como telón de fondo. Una prueba que discurrió por caminos y sendas, con bajadas muy técnicas.

La prueba estuvo organizada por el Club Ciclista de Moratalla, y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Moratalla, a través de concejalía de Deportes, la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y Costa Cálida, Región de Murcia.

Una prueba que aunaba el binomio deporte y turismo y que se ha consolidado como cita clásica en el calendario de los amantes a XCM.

Junto a Sánchez, del 101 Faster Team, que invirtió un tiempo de 2h.07:40, subieron al podio Daniel Romero (2:08:09) y Pedro José Alcaraz (2:08:33), ambos del Lemon Team, que quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.

En féminas, Mónica Belda, del VB Train Team CC, paró el crono en 2h.42:39. En segunda posición quedó Gemma García, del Pafgio-Dema Femme (2h.54:06), mientras que en tercera posición quedó Irene Martí, del Faster Wear Team CD (3h.07:40).

También se realizó una categoría de Ebike, donde la victoria fue para Juan Manuel Sáez, del equipo 33 Bike Mobel, que cruzó por línea de meta en 1h.44:22.