Pedro Acosta, líder del Mundial antes de ganar su primer gran premio

Pedro Acosta ya acabó al Mundial de 2025 mirando cara a cara a los mejores de MotoGP. Y el arranque de 2026 ha sido sobresaliente para el de Mazarrón en el Gran Premio de Tailandia. Después de ganar el sábado la carrera al sprint y convertirse en el piloto más joven de la historia en hacerlo, en la carrera larga, donde la incógnita se centraba en la gestión de los neumáticos, fue segundo, por lo que salió líder del Campeonato del Mundo tras el primer fin de semana de acción. Además, un hecho histórico para KTM, que nunca había estado al frente de la clasificación en la categoría reina, y también para el motociclismo murciano, que sí que había tenido un líder de la Región tanto en Moto3 como en Moto2, pero nunca en MotoGP.

27/02/2026 37 ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16, action during the 2026 MotoGP PT Grand Prix of Thailand on the Chang International Circuit from February 27th, to March 1st, in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI DEPORTES GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Acosta llegó a la categoría reina hace tres años dispuesto a comerse a todos. Pero muy pronto se topó con la realidad. Ni él ni su KTM estaban preparados para ello. El primer año pagó la novatada. Fue el piloto que sufrió más caídas de MotoGP. Y en el segundo le apretó tanto las clavijas a su escudería, que al final ha logrado que se hayan pulido varios de los problemas que le impedían estar con las Ducati y las Aprilia. En 2026 parece que ha cambiado bastante la situación. La KTM ha mejorado ostensiblemente. Y Acosta, que por fin rompió el techo del segundo puesto en la carrera al sprint, aunque fuera por una sanción a Marc Márquez, salió de Tailandia líder gracias al segundo puesto en el gran premio después de remontar desde la séptima plaza.

Marco Bezzecchi, de principio a fin

La carrera de Acosta estuvo marcada por la maestría para conservar los neumáticos y poder exprimirlos en la segunda parte, justo cuando el resto de rivales, excepto el ganador, Marco Bezzecchi, quien realizó toda la prueba en solitario, comenzaron a fallar. El murciano comenzó a partir de la cuarta vuelta a escalar posiciones. Su primera víctima fue Fabio Di Giannantonio, y en el siguiente giro buena cuenta de un Marc Márquez al que no se le veía cómodo. Se lanzó entonces a por el renacido Jorge Martín, al que le tuvo que meter la rueda hasta en tres ocasiones para finalmente, en el décimo giro, superarle en una maniobra donde Márquez, mientras que el madrileño y el murciano se peleaban, les adelantó por velocidad punta. Pero poco le duró porque El Tiburón le pasó a continuación y se marchó en solitario a por Raúl Fernández, que en esos momentos estaba lejos en la segunda plaza.

Acosta marcó un ritmo constante mientras que Fernández empezaba a tener problemas con las gomas y la gasolina. En la vigésima vuelta le dio caza, y en la siguiente, cuando tuvo que abandonar Márquez por un llantazo, le superó para acabar a cinco segundos del ganador.

Fin de semana sobresaliente, no de matrícula de honor porque le faltó el triunfo en el gran premio, para un Acosta que con 32 puntos es el líder del Mundial con 7 de renta sobre Bezzecchi. «Recordando lo que nos costaba sacar puntos el año pasado y lograr este doble podio en Tailandia, es increíble», afirmó un exultante Acosta antes de subir al podio de honor el primer murciano en la historia del motociclismo que lidera el campeonato en su categoría reina. Al final, ha conseguido antes ser el primero en la clasificación general que el primero en un gran premio. Pero por las sensaciones que dejó en el primer fin de semana del curso, está muy cerca.