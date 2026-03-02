Pedro Acosta: "He mantenido la calma, que era un poco lo que me faltó el año pasado"

Pedro Acosta, pese a no lograr la victoria, estaba muy satisfecho. En declaraciones a DAZN, el murciano admitió que tuvo ciertos problemas en la salida y que cuando superó a Raúl Fernández, tuvo que ser conservador porque corría peligro de quedarse sin gasolina: «Me hubiera venido mejor salir un poco más adelante. Estamos trabajando bastante bien, intentando cuadrar un poco lo que me faltaba el año pasado, así como plantearme las carreras de otra forma, porque el año pasado era un poco salir, pegar tres vueltas rápido y ya intentar sobrevivir. Ahora parece que ya vamos sobreviviendo más tiempo», comentó el mazarronero. Echó en falta «un poco de punch después de adelantar a Raúl Fernández para ver si podía coger a Bezzecchi, pero también iba un poco peleado con la gasolina; no había que arriesgar mucho». Acosta desveló que antes de la carrera no era demasiado optimista: «En el box habíamos planteado el gran premio un poco peor, con un top 5 porque sabíamos que iba a sufrir, pero estamos haciendo un buen trabajo, manteniendo la calma, que era un poco lo que me faltó el año pasado».

El murciano se tiró toda la temporada pasada lanzando mensajes críticos a KTM. Pero en 2026 el discurso ha cambiado: «Creo que han hecho todo lo posible para darme una moto un poquito mejor que el año pasado. Han trabajado justo en los puntos necesarios, pero nos falta todavía un poquito, como se ha podido ver en el vuelta a vuelta o en la salida, por ejemplo. Creo que estamos más en paz que el año pasado», comentó. Ahora ya solo le falta a Acosta ganar un gran premio: «Vamos a empezar por ir a Brasil y que la moto funcione igual de bien que aquí. Sabemos que van a venir carreras más complicadas, fines de semana donde quizás yo me equivoque, pero planteando las cosas como lo estamos haciendo, si tiene que venir, vendrá. Ahora voy disfrutar de un liderato más de un día», concluyó.