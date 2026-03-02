Mariano García, el nuevo rey de los ‘milqui’ en España

Tiene Mariano García García una asignatura pendiente: participar en unos Juegos Olímpicos. Se quedó fuera en Tokio en 2021 por una operación de apendicitis; y también en París 2024 por un cúmulo de lesiones que le impidieron hacer en plenitud la temporada al aire libre. En Los Ángeles 2028 no quiere que se le escape el tren. Y con tiempo ha empezado a poner los cimientos para que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Con la experiencia adquirida durante los años que estuvo compitiendo en 800 metros, ha dado el salto a 1.500, una distancia fetiche en el atletismo español, que ha contado con grandes atletas a lo largo de su historia. Los nombres de José Manuel Abascal, Reyes Estévez y Fermín Cacho, el más grande, marcaron época. También lo hizo Mohamed Katir, el muleño que por culpa de su mala cabeza ahora está sancionado, y que es el hombre que ha corrido más rápido la distancia en la historia al aire libre.

‘La Moto’ tenía en el Campeonato de España en pista cubierta el primer gran reto en los ‘milqui’. A principios de mes, en Alemania, logró la mínima para el Mundial que se celebrará en Polonia. Desde entonces ya no había competido con la mente puesta en ser campeón o subcampeón para ratificar su presencia en Torun. Y en Valencia, con una gran solvencia, demostrando ser el más rápido desde las semifinales, el de Cuevas de Reyllo se colgó la medalla de oro, convirtiéndose en el nuevo rey de una distancia con atletas que son leyenda en nuestro país.

Después de ganar en temporadas anteriores el Nacional en 800, el de Fuente Álamo se presentó en Valencia con la mejor marca española del año. Pero en Valencia se iba a encontrar con dos carreras tácticas. Y en las mismas su nota fue sobresaliente.

En la final, el murciano estuvo en todo momento en las primeras posiciones. Fue a partir de los 800 metros cuando se aceleró la marcha. El primero en lanzar la prueba fue Ekain Larrea, pero poco tardó ‘La Moto’ en arrancar para en el siguiente paso por meta ponerse al frente. Ya nadie bajó del liderato al pupilo de Gabi Lorente, que lanzó un ataque definitivo a 200 metros del final. Adrián Ben fue el único que pudo seguir su estela, pero sin poner en ningún momento en cuestión el triunfo final del fuentealamero con un tiempo discreto de 3:43.81, aunque suficiente para sellar su presencia en el Mundial. Segundo fue Ben, mientras que la tercera plaza se la adjudicó Carlos Sáez al superar en la recta de meta a Ignacio Fontes. Ahora, tras el 3:35.53 que logró en Karlsruhe, quiere atacar el récord de España en poder de Adel Mechaal (3:33.28) desde 2023. Pero eso será ya en 2027 porque el gran objetivo ahora es estar en Polonia en su primera final mundial en pista, y después afrontar la temporada al aire libre con las máximas expectativas y clasificarse para el Europeo de Birmingham, que se disputará el 10 al 16 de agosto.

Müller, bronce en peso

Con un mejor lanzamiento de 18,34 metros, el atleta de San Javier André Müller logró la medalla de bronce en lanzamiento de peso. Después de dos podios al aire libre, el murciano se colgó por primera vez una presea en pista cubierta. Fue en el cuarto disparo cuando Müller logró la marca que le valió el bronce. Por delante quedaron Miguel Gómez (19,07) y José Ángel Pinedo (18,51).

El balance del atletismo regional, por tanto, ha sido de un oro y dos bronces. La gran sorpresa la protagonizó en la jornada del sábado el joven saltador de triple salto Jesús López Mayor. El atleta de Alguazas de solo 20 años de edad, que hace solo unas semanas logró un bronce en el Nacional sub-23, logró la primera medalla de la historia para la Región en triple con un salto de 15,63. El pupilo de Carles Tirado en el recientemente creado club Cartago, que cuenta con un módulo de tecnificación, empezó el año con una mejor marca de 14,75 y la ha elevado casi un metro.