Íñigo Vélez: «Es para sentirse orgulloso del esfuerzo del equipo»

El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova al término del encuentro para trasladar sus sensaciones del empate frente al Sabadell. «Me voy satisfecho con el partido. Lo hemos hecho muy bien, hemos ido de menos a más y hemos acabado en su área», dijo en primera instancia. «En la segunda parte hemos estado mucho mejor y tenemos la sensación de poder ganar, pero hemos terminado muy bien, con llegadas como la de Yanis, que ha sido la más clara. Sólo que no hemos tenido la fortuna de meter alguna», añadió el entrenador.

Sobre la jugada polémica del partido, las manos de Bonaldo en su propia área en un saque de puerta de su portero, Vélez no quiso entrar. «El árbitro me dice que, cuando la coge con la mano, estaba hablando con el capitán. Creo que no puede pitarlo en esa situación, pero es un tema en el que no voy a entrar en profundidad», afirmó.

El juego del equipo volvió a tener una evolución positiva, ante lo que el técnico confirmó su idea. «Me gusta que el equipo esté estructurado. Que ataquemos todos y defendamos todos. Es fácil decirlo ahora, pero el concepto de juego es este. El esfuerzo es innegociable», comentó.

Por último, Vélez agradeció el apoyo a la afición. «Cuanto mejor estemos, la afición se va a volcar más. Hoy es un día para sentirse orgulloso del equipo en cuanto al esfuerzo. Lo han dado todo y han ido a por el partido», concluyó.