España se enfrenta a Ucrania en Oviedo con el murciano Izan Almansa

La selección española masculina de baloncesto, con el murciano Izan Almansa en la convocatoria, se mide este lunes (20:30, Teledeporte) a la de Ucrania en el Palacio de los Deportes de Oviedo, con el objetivo de mantener la buena dinámica de resultados con Chus Mateo y de dar otro paso hacia el Mundial de 2027. España lleva tres partidos y tres victorias con su nuevo seleccionador y el primer partido oficial que acoge Oviedo debe suponer otro paso adelante. La renovada selección de Mateo superó el viernes a una Ucrania que plantó cara en el primer tiempo pero que se quedó atrás ante el líder del Grupo A. La doble campeona certificará con otro triunfo su presencia en la segunda fase de clasificación para el Mundial, que será contra los equipos clasificados del Grupo B, formado por Portugal, Grecia, Montenegro y Rumanía.