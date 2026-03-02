Cieza, otra vez epicentro de la marcha con el Nacional de media maratón

Después de acoger el primer Campeonato de España de marcha en la distancia maratón, el próximo domingo 8 de marzo, Cieza volverá a ser el centro neurálgico de la modalidad. En esta ocasión será en media maratón, que también se estrena en 2026 en el programa de la IAFF. En juego estarán las plazas para configurar la selección española que disputará el próximo 12 de abril el Campeonato del Mundo por equipos nacionales en Brasilia.

En la línea de salida estarán Paul McGrath, bronce en los pasados mundiales de Tokio, Diego García, finalista, el murciano Miguel Ángel López Nicolás, Daniel Chamosa, el ciezano Manuel Bermúdez, plata en la prueba de maratón disputada en Cieza, y el yeclano Iván López, entre otros. La nómina de lujo de participantes la completan los valencianos Joan Querol, campeón de Europa sub-20, y Daniel Monfort. En la prueba femenina no estará la campeona olímpica María Pérez, pero sí Antía Chamosa, finalista en el pasado Mundial, Lidia Sanchez-Puebla, Lucía Redondo y la joven Sofía Santacreu, doble campeona de Europa sub-20.

Habrá pruebas desde 1 kilómetro para categoría sub-10 hasta media maratón para la absoluta, con distancias también 2, 3 y 5 kilómetros para las categorías intermedias, por lo que se superará el número de participantes con respecto a la prueba del pasado 15 de febrero, donde más de 300 atletas se dieron cita en las calles de Cieza.