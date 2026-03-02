Cerca de 200 palistas se dan cita en el Regional ‘GP Floración de Cieza’

El embalse del Judío fue la sede designada por la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia para la realización del Campeonato Regional, prueba organizada por el club Thader Kayak de Cieza con la colaboración del Ayuntamiento de Cieza, y con el grupo GECA de la OJE de Cieza realizando labores de ayuda en agua para posibles caídas de participantes y que se englobaba dentro del programa deportivo ‘Floración 2026’. Desde las 9.30 de la mañana, hora en la que empezaban las pruebas de los más peques, cientos de curiosos, familiares y amantes de este deporte se desplazaron hasta el embalse del Judío, disfrutando de bonitas carreras, compañerismo y amor por este emblemático deporte acuático, disputándose competiciones desde los 1.000 metros de los mas peques, hasta los 5.000 de las pruebas absolutas.