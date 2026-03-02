Carlos Alcaraz busca su noveno título al otro lado del Atlántico

Carlos Alcaraz Garfia, quien el sábado estuvo entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, se prepara para ir nuevamente a la conquista de América. El joven tenista de El Palmar buscará primero en Indian Wells y luego en Miami, dos campeonatos de la categoría Masters 1.000, incrementar su listado de triunfos, que en el continente americano es de ocho títulos y el global de 26.

El pupilo de Samuel López realizó el sábado su última práctica en la pista 10 de su club de siempre antes de viajar y también bajo la asistencia técnica de su hermano Álvaro y con varias decenas de espectadores siguiéndola atentamente.

Carlos Alcaraz durante su entrenamiento de este viernes. / L.O.

El murciano se venía ejercitando estos días en esas instalaciones y ya prácticamente pensando en tomar el avión que le llevará junto a su equipo de trabajo al otro lado del Atlántico con la moral a tope después de haber iniciado el año con dos entorchados en dos citas afrontadas, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha con 12 encuentros ganados, todos los disputados, en lo que va de 2026.

En California y en Florida tratará de mantener el buen tono que viene dando desde los últimos meses y que se materializa con nada menos que 58 partidos ganados en el circuito de los 61 que disputó desde mediados de abril del pasado año.

En el conocido históricamente como Nuevo Mundo no lo es tanto para el conquistador palmareño, que ya sabe lo que es explorar a fondo en él.

Habiendo debutado al más alto nivel en ATP 500 de Río de Janeiro en febrero de 2020 antes del parón obligado por la pandemia del coronavirus -lo hizo ganando cuando aún tenía 16 años al barcelonés Albert Ramos por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2)- hasta la fecha son 30 sus participaciones americanas como profesional y ocho los trofeos ganados de los 26 que lleva conseguidos en la ATP -dos veces el Abierto de Estados Unidos e Indian Wells y una en Miami, Cincinnati, Río y Buenos Aires-.

En cuanto a victorias-derrotas su bagaje es de 90-22 en sus partidos jugados en Estados Unidos (72-15), Canadá (2-2), Brasil (10-3), Argentina (6-1) y México -ATP 500 de Acapulco- (0-1).

Este nuevo viaje a la Costa Este será el primero que haga en el presente año al continente americano, al que regresará bien avanzado el curso con el Abierto de Estados Unidos en el horizonte.

Echando la vista atrás, en 2021, ya empezó a destacar en Estados Unidos, y ese año consiguió unas semifinales en el ATP 250 de Winston Salem y unos cuartos de final en el US Open como resultados más destacados en aquella campaña.

Ya en 2022 se llevó el título en Río y en Miami a comienzos de temporada y volvió a América en verano participando en los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati y conquistando su primer Grand Slam en Nueva York.

Noticias relacionadas

En 2023 fue campeón en el ATP 250 de Buenos Aires y en Indian Wells, en 2024 repitió triunfo en ese torneo considerado como el quinto Grand Slam y ya en 2025 se coronó con su segundo US Open y además ganó en Cincinnati.