Análisis del Cartagena-Sabadell: el equipo albinegro postula su candidatura al play off

Le ha cambiado mucho la vida al Fútbol Club Cartagena en cosa de dos semanas. No han sido únicamente los resultados positivos. Tampoco los diez puntos que ha acumulado de los últimos doce posibles ni haberse metido de lleno en el play off después de estar a un punto del descenso hace justo un mes en una de las ligas más igualadas y competitivas del mundo. Es algo que va más allá, que está en el juego y en las sensaciones. En el objetivo, la ambición y el hambre de un equipo que todo el mundo dio por muerto y que ha revivido con Íñigo Vélez.

Se quita mérito el entrenador vasco cada vez que se pone delante de un micrófono. Dice que son los jugadores los que se lo han ganado y que él se ha limitado a poner «orden» y «estructura» en un grupo que tenía la calidad suficiente para seguir creyendo en el objetivo. Y lo cierto es que ha aportado orden y equilibrio a un Cartagena que había estado jugando a merced del rival durante la primera mitad del campeonato. Ganaba cuando le dejaban y perdía cuando tenía que perder porque era lo normal en palabras del anterior entrenador, Javi Rey.

Ahora el Cartagena es otro. No acepta roles impuestos. ¿Por qué conformarse con salvar la categoría? ¿Por qué aceptar previamente la derrota ante rivales difíciles? ¿Por qué no puede el Cartagena dominar al líder del grupo?

Vélez ha cambiado la mentalidad del cuadro portuario, que es algo mucho más potente que lo que pueden decir los marcadores, los puntos o la posición en la tabla. Ayer, frente al Sabadell, el Cartagena no ganó, pero transmitió mejores sensaciones que en varias de las victorias de este curso. Mejoró algo la asistencia al Cartagonova, que se cerró con más de 6.500 personas.

Pudo ganar el FC Cartagena. Pudo ganar el Sabadell. Finalmente, albinegros y arlequinados firmaron las tablas en un partido tenso en la zona alta. La primera parte fue para el cuadro visitante y en la segunda mejoró el conjunto local hasta el punto de someter a su rival, el líder del grupo. No obstante, no tuvo la claridad necesaria el equipo de Íñigo Vélez para lograr el gol de la victoria.

Faltó mordiente en ambos equipos, que tuvieron ocasiones para marcar. López-Pinto fue el mejor de los catalanes y De Blasis volvió a soportar el peso del juego albinegro. La polémica llegó en un saque de puerta de Diego Fuoli que Bonaldo recogió con la mano. El colegiado Manuel Camacho se lavó las manos y no hubo opción de revisión.

Con el buen punto, el Cartagena se mantiene en la quinta posición con 38 unidades, a nueve del liderato que mantiene el Sabadell.

Conscientes de la importancia del choque y de los tres puntos en juego, ambos equipos se respetaron en el primer tramo de partido. Quizás demasiado. Mucha batalla en el centro del campo, alternancia en la posesión y pocos acercamientos al área. El primero lo puso el Sabadell con un tímido centro que despejó sin problemas la zaga albinegra. Contestó Dani Perejón con un disparo que bloqueó con el cuerpo un defensor pasados los primeros cinco minutos.

Ficha técnica FC CARTAGENA: Lucho García; Perejón (Marc Jurado, 65), Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Jean Jules, Luismi Redondo (Willy Chatiliez, 65), De Blasis (Fidalgo, 91); Kevin Sánchez, Yanis Rahmani (Ander Martín, 91); y Chiki (Ortuño, 79). CE SABADELL: Diego Fuoli; Bonaldo, Carlos García, Genar Fornés; Xavi Moreno (Eneko Aguilar, 76), Liameed, Urri (Kaiser, 91), Ton Ripoll; Joel Priego, Javi López-Pinto (Tito, 76); y Alan Godoy (Escudero, 61). ÁRBITRO: Manuel Camacho. Sólo amonestó al local Nacho Martínez. ESTADIO: Municipal Cartagonova, ante 6.523 espectadores.

Enseguida se establecieron los roles de ambos conjuntos. El Cartagena quiso el balón y lo tuvo y el Sabadell prefirió esperar para salir a la contra. Lo hizo mejor el cuadro visitante. Mientras que los albinegros no encontraban la forma de generar peligro, los arlequinados le tomaron el pulso al partido en velocidad. Fornés comenzó a llegar por el costado diestro en asociación con Javi López-Pinto, quien fue la mayor amenaza de los catalanes en la primera mitad.

Creció el Cartagena en campo contrario gracias al criterio de Pablo de Blasis. No obstante, no hubo conexión con el ataque formado por Yanis, Chiki y Kevin. Ante ese escenario, el Sabadell continuó acercándose. Antes de la media hora tuvo dos buenas jugadas para poner el primer gol con dos centros que sobrepasaron a los centrales. En el primero, López-Pinto no contactó bien el balón tras el bote en el área pequeña. En el segundo, Fornés cabeceó por encima del larguero en la mejor del primer acto.

Tras los serios avisos visitantes lo intentó sin suerte el Cartagena. Chiki remató por vez primera desviado de cabeza y segundos después lo hizo contra un defensor. No obstante, fue muy insuficiente para inquietar siquiera a Diego Fuoli. Terminó la primera parte atacando el Sabadell y, sin añadido, llegó el descanso con el reflejo en el marcador de lo visto sobre el césped.

La segunda mitad fue una historia diferente. Los locales pusieron todo el juego, mientras que el Sabadell retrasó cada vez más sus líneas. Yanis disparó a puerta por primera vez en el partido y Perejón siguió pisando área. Sin premio, Íñigo Vélez realizó cambios para repartir los minutos de una semana muy exigente. Entraron Chatiliez y Marc Jurado por Luismi y Perejón y fue entonces cuando tuvo la ocasión más clara el Cartagena.

Centró el lateral recién ingresado, remató Rahmani a la media vuelta y el paradón de Fuoli lo recogió Kevin para volver a pegarle a portería, pero se rehizo el portero y la volvió a sacar. Poco después sucedió la jugada polémica. Sacó Fuoli de portería y Bonaldo la paró con la mano dentro del área para volver a colocarla. El árbitro, Manuel Camacho, se desentendió y apremió a los jugadores visitantes para poner el balón en juego. No permitió la revisión.

Pese a sentirse perjudicados, los albinegros continuaron mejor hasta el final del partido. Entró Ortuño para aprovechar el bombardeo al área rival, pero no fue capaz el Cartagena de generar jugadas claras de gol. Tras diez minutos de añadido terminó el encuentro con un Cartagena que sometió al Sabadell, pero que no encontró el tanto del triunfo.

La mentalidad del equipo

El Cartagena demostró actitud para ir a por la victoria pese a que no llegó el tanto. Su convicción asfixió al Sabadell en su área durante los últimos minutos a riesgo de exponerse atrás.

Los fallos en las marcas defensivas

Los albinegros volvieron a pecar en las marcas defensivas dentro del área. Varios centros al corazón del área pudieron suponer el tanto visitante, que no llegó por errores del rival.

